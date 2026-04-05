Cusco FC vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

El duelo entre Cusco FC y Flamengo correspondiente a la fecha 1 del grupo A se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 8 de abril.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Derlis López López.

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Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 2: vs Estudiantes: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 3: vs Independiente Medellín: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo A - Fecha 2: vs Independiente Medellín: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Cusco FC y Flamengo, según país