Cusco FC vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo A de la Copa Libertadores

El duelo entre Cusco FC y Flamengo correspondiente a la fecha 1 del grupo A se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 21:30 (hora Argentina), el miércoles 8 de abril.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Derlis López López.
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Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo A - Fecha 2: vs Estudiantes: 14 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 3: vs Independiente Medellín: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 4: vs Estudiantes: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs Independiente Medellín: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Flamengo: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo A - Fecha 2: vs Independiente Medellín: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Cusco FC y Flamengo, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas