Mil partidos mundialistas: choque Japón-Túnez marca un hito en la historia del fútbol

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo I - Irak contra Noruega

Japón y Túnez se enfrentarán el ‌sábado en ‌Monterrey en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales, una cifra a la que se llega en ​la primera ⁠edición ampliada del torneo ‌y en medio ⁠de las polémicas ⁠por la cantidad de selecciones participantes.

* Japón empató 2-2 con ⁠Países Bajos en ​su debut en ‌Dallas por el ‌Grupo F, mientras que Túnez ⁠cayó 5-1 ante Suecia, antes de este encuentro histórico.

* Un récord ​de ‌209 selecciones comenzaron la fase de clasificación para este torneo, frente a las 13 que ⁠participaron en la primera Copa del Mundo de 1930.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

* África y Asia recibieron un total de 17 plazas de clasificación directa, además ‌de dos plazas para la repesca.

* La FIFA concedió a Oceanía una plaza directa para el Mundial por ‌primera vez.

* "Poder participar en el partido número 1.000 del Mundial ‌es ⁠verdaderamente simbólico", declaró el centrocampista y capitán ​de Túnez, Ellyes Skhiri.

Con información de Reuters