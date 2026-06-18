Fiesta Nacional de la Noche Más Larga en Ushuaia: qué es, cuándo es y cómo vivirla

Como cada invierno, la ciudad de Ushuaia se transforma en un escenario de una celebración que combina naturaleza, tradición y turismo. Se trata de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, un evento que nació a partir de una característica única de la capital de Tierra del Fuego: ser la ciudad más austral del planeta y el lugar donde se vive la noche más extensa de Argentina durante el solsticio de invierno.

La edición 2026 se desarrollará entre el 19 y el 21 de junio, fechas que coinciden con el fin de semana largo. Aunque el día central de la celebración es el 21 de junio, cuando se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur, las actividades suelen extenderse durante varias jornadas y convocan tanto a residentes como a visitantes de distintos puntos del país.

La festividad tiene su origen en un fenómeno natural que marca el calendario fueguino. Durante esa fecha, Ushuaia registra la menor cantidad de horas de luz solar del año, con jornadas en las que el día se extiende apenas entre las 10 y las 17 horas aproximadamente. Esta particularidad dio lugar a una celebración que con el tiempo se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada invernal.

Cultura, tradición y experiencias invernales

La Fiesta Nacional de la Noche Más Larga se caracteriza por ofrecer una propuesta diferente a la de otros grandes eventos turísticos. Lejos de centrarse exclusivamente en recitales masivos, la celebración apuesta por experiencias culturales, recreativas y gastronómicas vinculadas a la identidad local.

Entre las actividades tradicionales suele destacarse el ritual del fuego, uno de los momentos más simbólicos de la fiesta. Durante esta ceremonia, los participantes escriben deseos, metas u obstáculos para luego arrojarlos a una fogata, en una representación del cierre de un ciclo y el inicio de otro.

Otra de las postales más reconocidas es la marcha de antorchas, un recorrido nocturno que suele desarrollarse en distintos sectores de la ciudad y que ofrece una de las imágenes más impactantes del invierno fueguino. La programación también suele incluir espectáculos artísticos, intervenciones culturales, exhibiciones de esculturas en hielo y nieve, además de actividades recreativas distribuidas en distintos espacios de la ciudad.

Gastronomía y turismo en el Fin del Mundo

Uno de los aspectos que más atrae a los visitantes es la oferta gastronómica que acompaña la celebración. Durante los días de la fiesta, numerosos restaurantes, bares y cafeterías presentan promociones especiales, menús temáticos y propuestas vinculadas a los sabores de la temporada invernal.

A esto se suman descuentos en alojamientos, excursiones y actividades turísticas, lo que genera una amplia variedad de opciones para quienes deciden visitar la ciudad durante esas fechas. Entre las experiencias más buscadas se encuentran las navegaciones por el Canal Beagle en paisajes nevados, las excursiones al Parque Nacional Tierra del Fuego y las actividades de nieve, como paseos en trineo, motos de nieve y jornadas de esquí.

Las propuestas se distribuyen en distintos puntos de Ushuaia, que incluye centros culturales, polideportivos, museos, espacios públicos, restaurantes y bares, lo que convierte a toda la ciudad en parte de la experiencia.

Con una combinación de naturaleza, cultura, gastronomía y actividades recreativas, la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga se consolidó como uno de los eventos más representativos del invierno argentino y una oportunidad ideal para descubrir Ushuaia en una de las épocas más especiales del año.