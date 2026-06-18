Escocia disfruta su etiqueta de menos favorita ante Marruecos, dice DT Clarke

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Escocia

Escocia disfrutará ​de su papel de menos favorito en el partido del viernes por el Grupo C del Mundial ante ‌Marruecos, que ahora se ‌ve incluso mejor que en 2022, cuando llegó a las semifinales, dijo el director técnico Steve Clarke.

Tras una ajustada victoria por 1-0 contra la modesta selección de Haití registrada el sábado, Escocia sabe que un empate podría asegurarles un lugar en las rondas eliminatorias de un gran torneo por primera ​vez en su historia, ⁠pero Clarke dijo que no se hace ilusiones sobre ‌la magnitud del desafío.

"Llegaron a semifinales en el ⁠último Mundial, y tengo la sensación ⁠de que este equipo marroquí es probablemente un poco mejor", dijo Clarke el jueves en conferencia de prensa.

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El entrenador espera que ⁠sus jugadores estén a la altura del desafío que ​les planteará Marruecos, que estuvo por delante ‌de Brasil antes de tener ‌que conformarse con un empate 1-1 en su primer partido ⁠de la fase de grupos.

"A veces, la mentalidad escocesa nos hace sentir un poco más cómodos cuando somos los menos favoritos", dijo Clarke.

Entre las actuaciones memorables de Escocia contra ​rivales mejor ‌clasificados se incluye una victoria en 1978 por 3-2 sobre Países Bajos, que a la postre serían finalistas, un resultado que resultó agónicamente insuficiente para mantener a Escocia en el torneo.

Clarke afirmó que el hecho ⁠de ser considerados favoritos contra Haití contribuyó al desempeño irregular del equipo el sábado.

"Esta vez somos los menos favoritos, y a veces Escocia lo prefiere así", apuntó.

"Si no puedes ganar el partido, no lo pierdas. Las permutaciones y todo lo que quieran analizar, eso es algo que deben pensar ustedes y todos los apostadores, ‌no nosotros", añadió el exdefensor del Chelsea.

Los aficionados escoceses esperan que Clarke opte por una alineación más defensiva. Ryan Christie podría reforzar el mediocampo a costa de uno de los dos delanteros que fueron titulares contra Haití, y un cambio a una ‌defensa de cinco podría ayudar a frenar los ataques de Marruecos desde atrás, liderados por el lateral derecho Achraf Hakimi.

"Creo que es el ‌mejor lateral ⁠del mundo en este momento. Juega con una libertad increíble y puede aparecer en tu propia área ​y de repente está de vuelta, defendiendo uno contra uno", dijo el capitán de Escocia, Andy Robertson.

Con información de Reuters