México puede mejorar y debe hacerlo, dice DT Aguirre, tras vencer a Sudáfrica en debut Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México - Sudáfrica

La selección mexicana de fútbol ‌fue muy ‌superior a Sudáfrica en el debut mundialista, pero puede mejorar y debe hacerlo para sus próximos compromisos en la competencia, dijo el ​jueves el ⁠entrenador Javier Aguirre.

Con goles ‌de Julián Quiñones y ⁠Raúl Jiménez, México ⁠derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un ⁠partido que estuvo marcado ​por la expulsión ‌de tres futbolistas.

"No ‌jugamos bien la primera ⁠parte, pero podríamos haber estado ganando 3-0. El marcador no reflejó esto, que ​fuimos ‌muy superiores", dijo Aguirre en rueda de prensa.

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"Nos fuimos confiando, con nuestro segundo gol y ⁠la expulsión de ellos, no fuimos verticales, pero fue una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos, también".

El entrenador dijo que el marco ‌del debut, ante una multitud de 80.000 espectadores, complicó a sus jugadores.

"Es un escenario brutal, pesó un poquito, eso ‌hace que las patitas se te sacudan un poquito, los ‌jugadores dicen 'ay ⁠caray'. Tuvimos tres jugadores con calambres, cuando ​nunca había calambres, este es un escenario emocional muy fuerte", agregó.

(Escrito por Javier Leira)