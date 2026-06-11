México puede mejorar y debe hacerlo, dice DT Aguirre, tras vencer a Sudáfrica en debut Mundial

La selección mexicana de fútbol fue muy superior a Sudáfrica en el debut mundialista, pero puede mejorar y debe hacerlo para sus próximos compromisos en la competencia, dijo el jueves el entrenador Javier Aguirre.
Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un partido que estuvo marcado por la expulsión de tres futbolistas.
"No jugamos bien la primera parte, pero podríamos haber estado ganando 3-0. El marcador no reflejó esto, que fuimos muy superiores", dijo Aguirre en rueda de prensa.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Nos fuimos confiando, con nuestro segundo gol y la expulsión de ellos, no fuimos verticales, pero fue una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos, también".
El entrenador dijo que el marco del debut, ante una multitud de 80.000 espectadores, complicó a sus jugadores.
"Es un escenario brutal, pesó un poquito, eso hace que las patitas se te sacudan un poquito, los jugadores dicen 'ay caray'. Tuvimos tres jugadores con calambres, cuando nunca había calambres, este es un escenario emocional muy fuerte", agregó.
(Escrito por Javier Leira)