La nueva joya brasileña que el Grupo City se llevará por 20 millones de euros

Heitto, a un paso de irse de Palmeiras al Grupo City.

El conglomerado del City Group dispone de un importante scouting de profesionales y talentos que se encuentran analizando ligas a todo momento. Esto les permite encontrar jugadores de gran calidad que en otro contexto pueden explotar y jóvenes promesas que, con un desarrollo adecuado, serán las estrellas del mañana. La última novedad es que se llevarán a un joven de Brasil por 20 millones de euros.

De acuerdo con la información que el periodista César Merlo brindó en su cuenta de X (ex Twitter), Heittor, de 18 años, se encuentra a semanas de ser transferido desde Palmeiras de Brasil a un destino incierto. Esto es producto de que el City Group puso sus ojos en sus goles y entiende que debe ficharlo con cierta rapidez para evitar que caiga en las manos de otro club que lo pretenda explotar.

Se estima que el conjunto brasileño recibirá una propuesta formal de venta que le asegurará un ingreso mínimo de 20 millones de euros. A diferencia de otros casos, el joven delantero tiene el permiso de FIFA para marcharse en el próximo mercado de pases porque dispone de la mayoría de edad y no requiere de la patria potestad para hacerlo. Algo que sucedió con Franco Mastantuono cuando el Real Madrid lo compró y tuvo que esperar hasta el día de su cumpleaños para ser presentado.

Si se repasa la ficha de Heittor, es un joven que acaba de cumplir 18 años, que se desempeña como centrodelantero y que dispone de un contrato con fecha de vencimiento en junio del 2029. Es por ello que Palmeiras no tendrá una desesperación en vender la ficha de una promesa que todavía no sumó minutos de manera oficial con el plantel profesional. Un detalle para nada menor.

Por otro lado, el hecho de que sea el City Group el interesado provoca cierto misterio sobre el destino que el jugador tendrá. Esto es producto de que podría ser colocado en el New York City de la MLS, Girona de España, Troyes de Francia, Palermo FC de Italia o en el mismo Manchester City, pero se descarta su incorporación porque si no se trataría de una operación directa y sin intermediarios. No hay que olvidar que el grupo también posee al Bahía de Brasil en sus filas.

El conglomerado del Grupo City dispone de un importante scouting de jugadores que se encuentran analizando ligas a todo momento. Esto les permite encontrar jugadores de gran calidad que en otro contexto pueden explotar y jóvenes promesas que, con un desarrollo adecuado, serán las estrellas del mañana. La última novedad es que se llevarán a un joven de Brasil por 20 millones de dólares.

De acuerdo con la información que el periodista César Merlo brindó en su cuenta de X (ex Twitter), Heittor, de 18 años, se encuentra a semanas de ser transferido desde Palmeiras de Brasil a un destino incierto. Esto es producto de que el Citigroup puso sus ojos en sus goles y entiende que debe ficharlo con cierta rapidez para evitar que caiga en las manos de otro club que lo pretenda explotar.

El City Group sigue a un jugador argentino

No es el único jugador sudamericano que el City Group tiene en carpeta y al que le está realizando un seguimiento. De acuerdo con la información que se desprende del medio One Football, se encuentran interesados en los servicios de Tomás Aranda, que es la nueva joya que dieron las divisiones inferiores de Boca. “Lo hemos traído para entrenar porque vemos lo que ustedes ven”, fueron las palabras de Lionel Scaloni hace unos días.

No obstante, hay dos detalles a considerar. Uno es que el Xeneize no tiene interés alguno de desprenderse de su ficha y, en caso de hacerlo, va a reclamar un ingreso sin impuestos de 15 millones de dólares. Por otro lado, el conglomerado entiende que todavía le falta al joven volante para sumarse al plantel del Manchester City. Por lo tanto, si lo adquiere, el grupo empresario podría dejarlo un tiempo en el Girona de España para que se adapte a las exigencias del fútbol europeo.

Esto último es una decisión que se pudo ver con Claudio Echeverri, que después de no tener minutos en el conjunto inglés fue dado a préstamo al Bayer Leverkusen por pedido de su agente, pero la experiencia no culminó como se esperaba. En consecuencia, el conglomerado entendió que lo mejor era mandarlo a España con el fin de que culmine de pulir sus habilidades.



