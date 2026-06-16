McLaren presenta un recurso contra las sanciones impuestas en el Gran Premio de Mónaco

Imagen de archivo del McLaren de Lando Norris en acción durante los entrenamientos para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el Circuito de Mónaco.

McLaren ​presentó formalmente un recurso ante el organismo rector de la Fórmula Uno ‌después de que ‌los comisarios anularan las sanciones por exceso de velocidad en el pit lane impuestas a Pierre Gasly, de Alpine, en el Gran Premio de Mónaco, lo que afectó a la clasificación de pilotos y ​constructores.

Este cambio de ⁠rumbo, anunciado la semana pasada, supuso ‌que Gasly recuperara el tercer puesto, ⁠lo que hizo que ⁠Oscar Piastri, de McLaren, bajara del cuarto al quinto lugar. Red Bull también ha indicado ⁠que recurrirá la decisión y Mercedes ​solicitó un derecho de revisión.

• ‌McLaren declaró el martes ‌en un comunicado que, aunque respeta plenamente ⁠los procesos judiciales de la FIA y la función de los comisarios, considera que el caso plantea cuestiones importantes ​sobre la ‌equidad deportiva, la coherencia normativa y la integridad de la competición.

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• El equipo afirma que la anulación de las sanciones impuestas a Gasly crea ⁠una situación en la que algunos competidores se ven perjudicados por haber actuado de acuerdo con las normas y las decisiones de los comisarios.

• El resultado corre el riesgo de "crear desigualdad deportiva y socavar la confianza en ‌la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA", según McLaren.

• Los actuales campeones afirman que el recurso no va dirigido contra ningún competidor, sino que refleja la convicción ‌del equipo de que "el campeonato se beneficia de un reglamento que se aplique de forma ‌coherente, transparente ⁠y justa a todos los participantes".

• El recurso tiene como objetivo ​proteger la integridad del deporte y mantener la confianza en el marco normativo.

Con información de Reuters