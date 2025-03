De qué cuadro es Matías Soulé: de qué equipo es hincha

Matías Soulé contó de qué cuadro es hincha.

Matías Soulé se convirtió en una de las grandes apariciones de la AS Roma en la temporada actual. A pesar de su corta edad, el delantero logró ganarse un lugar en el planten. Su talento y progresión llamaron la atención de Lionel Scaloni, quien ya lo tiene en la mira para futuras convocatorias de la Selección Argentina.

En una entrevista con TNT Fútbol, el marplatense reveló un dato que generó curiosidad entre los hinchas del fútbol argentino: de qué equipo es hincha. Como muchos jugadores argentinos que emigran al exterior, Soulé sigue de cerca la Liga Profesional a través de una aplicación. Aunque no siempre puede ver los partidos en vivo por la diferencia horaria, cuando tiene la oportunidad lo hace.

El juvenil de la Vecchia Signora confirmó que es hincha de Independiente. "Tengo una aplicación para ver fútbol argentino. A veces no miro porque es muy tarde, pero cuando puedo miro a Independiente, que yo soy hincha, y también los partidos de Vélez, Boca, River o Racing. Defensa y Justicia me gusta también", explicó Soulé, dejando en claro su pasión por el Rojo de Avellaneda.

Matías Soulé y su visión sobre el fútbol argentino

El mediocampista ofensivo también mencionó algunos jugadores de la Liga Profesional que sigue de cerca y que admira. "Me gustan el Changuito Zeballos y Langoni", destacó sobre los juveniles de Boca Juniors. En cuanto a Independiente, resaltó la labor de Iván Marcone, capitán del equipo. Además, habló con entusiasmo sobre sus excompañeros de la pensión de Vélez Sarsfield, como Abiel Osorio, quien está sumando minutos en el primer equipo y anotando goles.

Por otra parte, Soulé confesó que se sorprendió cuando recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina mayor. "Sabía que había un rumor sobre que podía ser citado para la Sub-20. Un día, el director de la Next Gen (Juventus Sub-23) me avisó que me habían citado, pero yo pensé que era para la Sub-20. Ahí caí en que era para la mayor. Fue una locura", relató sobre ese momento inolvidable en su carrera.

Matías Soulé surgió de las inferiores de Vélez.

Su admiración por Di María y Paredes

Dentro del plantel de la Juventus, Soulé tuvo la oportunidad de compartir entrenamientos y aprender de figuras consagradas como Ángel Di María. "Cada día aprendo más del plantel. Trato de mirar cada detalle de ellos y de Ángel, que soy zurdo y juego en su posición. Es un fuera de serie", destacó el juvenil.

Además, contó cómo fue el gesto que tuvo con Di María y Leandro Paredes tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022. "Les regalé unos mates. Me pasaron una página para que me haga uno, y pedí que hicieran para ellos también. Estaba medio nervioso, pero se los di porque se lo merecían. Nos turnamos para cebar, pero Lea es medio vago (risas)", reveló entre bromas.

Con su talento en ascenso y su humildad intacta, Matías Soulé sigue creciendo en el fútbol europeo con el sueño de consolidarse en la Juventus y, en un futuro, vestir la camiseta de la Selección Argentina en competencias oficiales. Mientras tanto, el hincha de Independiente continuará disfrutando del fútbol argentino desde la distancia, sin perder de vista al club de sus amores.