Cómo llega el campo de juego del Monumental al River vs.Boca

La fotografía fue de los primeros días después de removerse el escenario de AC/DC

Un Superclásico demanda que todos los detalles se encuentren en un grado elevado de perfección con el fin de que los dos equipos puedan afrontar los 90 minutos sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, esta nueva edición del duelo que River y Boca van a protagonizar se da en un momento en donde el campo de juego del estadio Monumental no presenta el mejor aspecto posible. Uno que quedó expuesto durante el partido de Copa Sudamericana.

Que un campo de juego se encuentre en mal estado puede provocar efectos negativos en los jugadores. De hecho, las lesiones que sufrieron Fausto Vera y Juanfer Quintero en parte fueron gracias a este problema que se presentó en la victoria ante Carabobo de Venezuela. Además, se debe destacar que el desarrollo de la idea futbolística sufrió una enorme cantidad de contratiempos debido a que el balón no podía trasladarse con facilidad.

A falta de varias horas para que River y Boca vuelvan a encontrarse, el estado del campo de juego del Estadio Monumental es todo un misterio. Porque dependiendo de la perspectiva que se tome, es posible observar una alfombra verde, pero hay otros ángulos en donde se aprecian bastantes irregularidades. Lo cierto es que el recital de AC/DC generó varios una serie de contratiempos inesperados y la presencia de varias jornadas de lluvia terminó de acrecentar los problemas.

“La explicación que dan es que la productora del show de AC/DC trajo un escenario más grande de lo que se pautó previamente, y por falta de tiempo fue imposible modificar. Se usaron grúas más pesadas y el aspecto climático influyó negativamente”, expresó el periodista Iván Alvarenga en su cuenta de X (ex Twitter). Hay que recordar que la banda dio varios shows en el país y que la presencia del público sobre el campo fue una más que considerable.

No obstante, se estima que River va a trabajar contra reloj para presentar un campo de juego en óptimas condiciones para el próximo domingo a las 17 horas. Algunos comentarios exponen que la calidad del escenario pasaría de un 6 puntos a casi un 8,5. Lo que sí, el clima debe dar una mano porque cualquier presencia de lluvia podría generar que lo hecho hasta el momento quede obsoleto y se corra el riesgo de ver un terreno que no es digno de un partido de primer nivel.

¿El “Chacho” Coudet prepara una sorpresa?

"Me siento estupendo para el domingo. En River todos los clásicos son importantes. Sé dónde estoy y lo que significa; jugué unos cuantos. Es una semana diferente y con mucha ansiedad, y hoy necesitábamos ganar para quedar primeros", expresó el "Chacho" en conferencia de prensa después del partido de Copa Sudamericana. Aunque no dio grandes adelantos sobre lo que se verá en el campo de juego del Monumental.

Los rumores hablan de que Eduardo Coudet podría estar pensando en un sutil cambio dentro de la formación de River, debido a que no podrá contar con Fausto Vera, que contrajo un esguince de ligamento colateral medial grado II. El detalle estaría en sumar un defensor más y armar una línea de cinco. Mientras que el mediocampo quedaría conformado por Aníbal Moreno y Tomás Galván. Al ataque quedarían Kendry Páez, Sebastián Driussi e Ian Subiabre.

Ese quinto defensor sería Germán Pezzella, que pasaría a armar un trinomio con Martínez Quarta y Lautaro Rivero. En tanto que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña quedarían reservados para la zona de laterales. Sin embargo, el último entrenamiento será el más importante de todos porque el cuerpo técnico tendrá que probar en un ensayo formal de fútbol cuál es el equipo que cree que puede ganarle a Boca.