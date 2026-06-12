Marruecos ya no es un equipo modesto, está listo para enfrentarse a las grandes potencias: DT Ouahbi

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, durante la conferencia de prensa

Marruecos está deseando dejar atrás su papel de equipo modesto, dijo el viernes el seleccionador Mohamed Ouahbi, mientras ‌su equipo se prepara para ‌un partido de alto nivel ante Brasil en su debut en el Mundial, en el New York New Jersey Stadium.

Marruecos brilló en la escena mundial en Qatar hace cuatro años, cuando se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales tras eliminar a España y Portugal.

Sin embargo, esta vez, Ouahbi insiste en que Marruecos no ​es un equipo ⁠de segunda categoría, y la presión por rendir es aún mayor, ‌ya que el país se prepara para coorganizar el ⁠torneo de 2030.

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"(Brasil) no tiene miedo, nosotros ⁠tampoco", dijo el entrenador a periodistas a través de un intérprete pensando en el choque del sábado. "Hemos entrado en una nueva dimensión, ahora se ⁠nos respeta mucho más (...) tenemos que asumir esto y estar ​a la altura durante todo el torneo".

"Ahora, cuando ‌Marruecos se presenta a una competición, ‌tiene que ir a por el (trofeo)", señaló.

Ouahbi, que tomó las ⁠riendas del grupo hace solo tres meses, tras llevar a equipo sub-20 a ser campeón del mundo en 2025, ha tenido que capear algunas tormentas antes del torneo.

Marruecos perdió por lesión a los titulares ​Nayef Aguerd ‌y Abde Ezzalzouli y el DT dijo que el resto de la plantilla estaba en forma para el choque que dará inicio a la actividad del Grupo C.

"No vamos a cambiar demasiado nuestros principios", dijo Ouahbi, que anteriormente entrenó a ⁠la selección sub-23 de Marruecos y contó a los periodistas que había leído todos los libros sobre el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, para meterse en la mente de su colega.

"No tenemos por qué temer a Brasil ahora. Tenemos nuestros principios, nuestros valores, sabemos para quién jugamos".

Los aficionados al fútbol han destacado este enfrentamiento como uno de los más apasionantes de ‌la fase de grupos de este torneo ampliado a 48 equipos, a pesar de que Brasil llega sentido tras un ciclo mundialista turbulento.

"Hay quien dice que ya no es la Brasil de antes", dijo Ouahbi. "Es un partido de prestigio; es un honor comenzar nuestro camino con este encuentro".

El equipo ‌está liderado por la estrella del París Saint-Germain Achraf Hakimi, que se ha recuperado de una lesión de muslo sufrida en abril, y Marruecos ha demostrado que ‌sabe cómo descifrar ⁠el código contra los pentacampeones del mundo, tras una impresionante victoria en su último encuentro, un amistoso en ​2023.

"Conocemos la calidad de ambos equipos. Es un partido muy igualado", dijo a periodistas. "No hay un equipo favorito".

Con información de Reuters