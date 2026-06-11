Marruecos pierde a Aguerd y Ezzalzouli por lesión antes del debut en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Africana de Naciones CAF - Marruecos 2025 - Final - Senegal vs Marruecos - Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat, Marruecos - 18 de enero de 2026. Abde Ezzalzouli de Marruecos en acción con Idrissa Gueye de Senegal

Marruecos ​ha sufrido las bajas por lesión de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli y serán sustituidos en su ‌convocatoria para el Mundial.

El ‌defensa Marwane Saadane, que juega en Arabia Saudita, y el delantero Amine Sbai han sido incorporados como reemplazos, confirmaron la Real Federación Marroquí de Fútbol y la FIFA.

Aguerd, de 30 años, no juega desde comienzos de marzo por una lesión en la ingle que requirió cirugía. ​Su recuperación se ⁠estancó en abril, cuando se descubrió que tenía ‌una fractura en el pubis.

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El seleccionador de Marruecos, ⁠Mohamed Ouahabi, mantuvo la esperanza ⁠de que Aguerd se recuperara a tiempo, pero decidió el jueves que no estaría listo para el torneo en ⁠Canadá, México y Estados Unidos.

Ezzalzouli, de 24 años, ​se lesionó en un incidente fortuito en ‌el amistoso del fin de ‌semana contra Noruega en Harrison, EEUU.

Mientras Marruecos defendía ⁠un saque de esquina, su compañero Chadi Riad cayó de forma aparatosa sobre la rodilla derecha de Ezzalzouli. El jugador intentó seguir jugando, pero poco después tuvo ​que ser ‌sustituido.

Tanto Aguerd como Ezzalzouli formaron parte de la selección de Marruecos que alcanzó las semifinales del último Mundial en Qatar y también la final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos ⁠en enero.

Aguerd, sin embargo, también se lesionó en el último Mundial, en el cruce de octavos de final contra España, y se perdió los tres partidos posteriores del torneo.

Saadane, de 34 años, debutó con Marruecos en 2015, pero desde entonces ha sido convocado de forma esporádica, mientras que Sbai, ‌de 25 años, que juega principalmente como extremo izquierdo, debutó con la selección absoluta a comienzos de este mes en un amistoso de preparación para el Mundial contra Burundi.

Tanto Saadane como Sbai viajaron a Estados Unidos como refuerzos y ‌han estado entrenando con el plantel. Saadane participó en el empate 1-1 del domingo con Noruega como reemplazo en el ‌segundo tiempo, mientras ⁠que Sbai figuró entre los suplentes.

Marruecos abrirá su campaña en el Grupo C del ​Mundial contra Brasil en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey el sábado.

Con información de Reuters