La frase machista del dirigente de Uruguay que quiere convencer a Gallardo

Jorge Casales de la Asociación Uruguaya de Fútbol realizó un polémico comentario sobre los plazos para esperar la respuesta del Muñeco.

La Asociación del Fútbol Uruguayo tiene a Marcelo Gallardo como el principal candidato para suceder a Oscar Washington Tabárez en el cargo de entrenador de la Selección de ese país. Distintos dirigentes aprovechan cada entrevista para dejar sentado ese interés. Pero el integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF Jorge Casales realizó un repudiable comentario machista para referirse a cuánto tiempo están dispuestos a esperarlo al Muñeco.

“Gallardo es el elegido, pero no podemos esperar que nos conteste después de sus vacaciones. A veces al final del baile la más linda te sonríe. Y sino, te vas con la que limpia", declaró el dirigente. Luego de ese comentario desafortunado Casales aseguró: "Si hablamos con Marcelo, lo convencemos. Nuestros interlocutores nos manejan que aún no definió qué opción quiere tomar. Nosotros estamos esperando reunirnos con él".

Además apuntó contra la ansiedad de la gente y los comunicadores en Uruguay que esperan que se confirme a un entrenador. "Nosotros, más que ansiedad, debemos tener seguridad. Para nosotros lo primero fue elegir al sucesor de Tabárez y elegimos a Marcelo Gallardo, sabiendo que no era fácil. Sabíamos que debíamos tener determinadas estrategias y las fuimos haciendo. Fue más lento de lo que pensábamos en un principio pero todavía no está descartado", aclaró en una entrevista con el programa radial uruguayo Sport 890.

El actual entrenador de River Plate finaliza su contrato este año y es una incógnita si continuará o no en el "Millonario". Por lo pronto todavía está enfocado en sumar un título más a su exitosa etapa cuando enfrente a Colón de Santa Fe el sábado 18 por el Trofeo de Campeones. En ese sentido el calendario de River choca con los tiempos de la Asociación Uruguaya de Fútbol para definir un entrenador de cara a las Eliminatorias Sudamericanas que se reanudan a fines de enero. "Los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él, pero tenemos que definirlo cuanto antes. No podemos pasar más de la semana que viene", marcó Casales.

Al final de la entrevista el dirigente uruguayo resaltó que "la AUF no puede asumir determinados costos y eso lo dejamos en claro desde el principio con el entorno de Gallardo". Los sueldos de los entrenadores de selecciones suelen ser mucho más bajos que los que pagan los clubes que demandan un trabajo diario. Según información extraoficial el Muñeco en River ganaría 6 millones de dólares por año. En febrero del año pasado un sitio de Ecuador publicó los sueldos de los entrenadores de las selecciones sudamericanas y el mejor pago era Tite de Brasil que gana 3.9 millones de dólares anuales.