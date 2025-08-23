Manchester City vs Tottenham del Cuti Romero por Premier League: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Manchester City y el Tottenham del Cuti Romero se enfrentarán este sábado en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la Premier League 2025-26. Los dirigidos por Pep Guardiola buscarán mantener el liderazgo tras su convincente victoria 4-0 ante Wolverhampton, mientras que los Spurs de Thomas Frank intentarán dar continuidad al exitoso debut del entrenador danés, quien logró una goleada 3-0 ante Burnley con destacadas actuaciones de Richarlison y el nuevo fichaje Mohammed Kudus.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester City y Tottenham Hotspur, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester City y Tottenham Hotspur?

El partido entre Manchester City y Tottenham Hotspur por la segunda fecha de la Premier League se jugará este sábado 23 de agosto de 2025, a partir de las 08:30 (hora argentina) en el Etihad Stadium de Manchester. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El Manchester City llega a este compromiso tras una demostración de fuerza en la primera fecha, donde goleó 4-0 al Wolverhampton como visitante. El gran protagonista fue el nuevo fichaje Tijjani Reijnders, quien en su debut en el fútbol inglés marcó un gol y brindó una asistencia en una actuación que le valió el premio al mejor jugador del partido. Erling Haaland, por su parte, contribuyó con dos tantos, mientras que otro refuerzo, Rayan Cherki, completó la goleada.

Los Citizens se encuentran en la cima de la tabla de posiciones por diferencia de gol tras la primera jornada y han mostrado una notable mejoría en su rendimiento desde abril. En los últimos meses, el equipo de Guardiola ha acumulado más puntos que cualquier otro conjunto de la primera división (26 puntos), manteniéndose invicto con ocho victorias y dos empates, además de registrar siete vallas invictas y recibir el menor promedio de disparos por partido (7.6).

Sin embargo, Pep Guardiola ha manifestado su preocupación por el tamaño de su plantel, declarando que "no es saludable" y que "será difícil mantener el ambiente del equipo" si no se reduce en los días restantes del mercado de pases. Esta situación podría generar algunas rotaciones en el once titular, especialmente considerando la densidad del calendario que se avecina.

Por su parte, el Tottenham Hotspur inició la era de Thomas Frank con el pie derecho al conseguir una convincente victoria 3-0 ante Burnley en White Hart Lane. El técnico danés logró el "inicio soñado" tras la decepción sufrida apenas tres días antes, cuando su equipo perdió por penales ante Paris Saint-Germain en la UEFA Super Cup después de sufrir un colapso tardío.

La figura del partido fue Richarlison, quien anotó dos goles, incluida una espectacular chilena, ambos asistidos por el nuevo fichaje Mohammed Kudus, quien debutó con el pie derecho en el fútbol inglés. Brennan Johnson, máximo goleador del Tottenham la temporada pasada, selló la goleada con el tercer tanto, convirtiendo esta victoria en la mayor en una fecha inaugural en la historia del club en Premier League, igualando el 4-1 ante Southampton en la temporada 2022-23.

El historial reciente entre ambos equipos favorece sorprendentemente al Tottenham, ya que el Manchester City ha ganado solo cuatro de los últimos 12 enfrentamientos en Premier League (dos empates y seis derrotas). Guardiola, de hecho, ha perdido nueve veces ante los Spurs en su carrera como entrenador, solo superado por las diez derrotas contra Liverpool. Los londinenses buscarán repetir la hazaña de su última visita al Etihad Stadium, cuando se impusieron 4-0 en noviembre pasado, resultado que podría darles la confianza necesaria para lograr dos triunfos consecutivos en Manchester por primera vez desde 2010.

Formaciones probables de Manchester City y Tottenham Hotspur

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, deberá lidiar con varias bajas importantes para este encuentro. Los lesionados Mateo Kovacic, Kalvin Phillips (ambos con problemas en el tendón de Aquiles) y Savinho (lesión no especificada) están descartados. Además, Rodri (ingle), Ederson (enfermedad), Phil Foden (tobillo) y Josko Gvardiol (golpe) participaron en los entrenamientos esta semana tras perderse la victoria ante Wolves y serán evaluados antes del partido.

Tanto Rodri como Ederson tienen pocas chances de ser titulares, por lo que James Trafford podría mantener su lugar en el arco tras mantener la valla invicta en su debut. Guardiola evaluará si recuperar a Gvardiol como lateral izquierdo o central en lugar de Rayan Ait-Nouri o John Stones. El mediocampo con Bernardo Silva, Nico González y Reijnders podría mantenerse intacto, ya que el holandés busca convertirse en el primer jugador del City en marcar y asistir en sus dos primeros partidos de Premier League.

En el Tottenham Hotspur, Thomas Frank tendrá que arreglárselas sin varios jugadores clave. James Maddison (ligamento cruzado anterior), quien marcó dos goles en la victoria 4-0 del Tottenham en el Etihad la temporada pasada, estará ausente junto a Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Bryan Gil (todos con problemas de rodilla), Manor Solomon (pantorrilla) y Kota Takai (pie).

Yves Bissouma (lesión no especificada) y Destiny Udogie (rodilla) se perdieron la victoria ante Burnley, pero ambos jugadores podrían estar en condiciones de regresar a la convocatoria este fin de semana. Frank considerará cambiar de un esquema 4-3-3 a una defensa de cinco hombres para enfrentar al City, con Kevin Danso como opción para acompañar a Cristian Romero y Micky van de Ven en el centro de la defensa, mientras que Pedro Porro y Djed Spence actuarían como carrileros. En el mediocampo, Rodrigo Bentancur puja por un lugar junto a João Palhinha y Pape Sarr, mientras que la dupla Kudus-Richarlison busca repetir su exitosa sociedad del debut.

Probable formación de Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Ait-Nouri; Bernardo Silva, Nico González; Oscar Bobb, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush; Erling Haaland.

Probable formación de Tottenham Hotspur: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian "Cuti" Romero, Micky van de Ven; Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, João Palhinha, Djed Spence; Pape Sarr, Mohammed Kudus; Richarlison.

Manchester City vs Tottenham Hotspur: Ficha técnica