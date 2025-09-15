Manchester City vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

El duelo entre Manchester City y Napoli correspondiente a la fecha 1 se disputará en el Etihad Stadium desde las 16:00 (hora Argentina), el jueves 18 de septiembre.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2017-2018, y terminó con un marcador 2-4 a favor de Manchester City.





Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Mónaco: 1 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Villarreal: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Sporting Lisboa: 1 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs PSV: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Eintracht Frankfurt: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Qarabag: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Benfica: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

