Mallorca vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

El duelo entre Mallorca y Celta correspondiente a la fecha 2 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 12:00 (hora Argentina), el sábado 23 de agosto.

Así llegan Mallorca y Celta

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Barcelona.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

A Celta no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Getafe.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Celta.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 3 1 1 0 0 3 2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 3 Villarreal 3 1 1 0 0 2 18 Celta 0 1 0 0 1 -2 20 Mallorca 0 1 0 0 1 -3

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Betis: 27 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Villarreal: 31 de agosto - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Girona: 14 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Celta, según país