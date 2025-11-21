Chau Magis TV: la amenaza de un dirigente contra la plataforma para ver fútbol gratis

Chau Magis TV: la amenaza de un dirigente contra la plataforma para ver fútbol

En su paso por la Argentina, un importante dirigente deportivo lanzó una fuerte amenaza para los usuarios de la plataforma ilegal Magis TV para ver fútbol de manera gratuita. Se trata de Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, quien volvió a mostrar su descontento con la mencionada aplicación que es utilizada para ver contenido tal como series, películas y otros deportes en el mundo. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender.

En el marco del Olé Summit Argentina 2025, el directivo del torneo europeo no se guardó nada a la hora de advertir a quienes descargaron e instalaron la APK disponible. De hecho, aseguró que pueden tener serias consecuencias por su accionar y vinculó también a la Fiscalía de Ciberdelincuencia de Buenos Aires con este tema. De esta manera, dejó en claro que accionarán contra quienes utilicen este servicio del que muchas de sus fuentes provienen de servidores que distribuyen contenido protegido por derechos de autor sin pagar licencias.

Javier Tebas amenazó a los usuarios de Magis TV

"Piratear es robar y eso ya estaba en el séptimo mandamiento de Moisés. Tampoco hacen falta leyes muy complicadas", esbozó Tebas en el Congreso del medio deportivo durante este jueves 20 de noviembre. A su vez, agregó que "los que sean usuarios de Magis TV se van a llevar una sorpresa. No les queda mucho". De esta manera, planteó el peligro que genera descargar la aplicación y ver su contenido de manera gratuita.

Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, amenazó a los usuarios de Magis TV

Por otro lado, añadió que "si queremos un mundo donde todo sea gratis a lo mejor debemos ir a vivir a otro lugar. La Fiscalía de Ciberdelincuencia en Buenos Aires es muy sensible con este tema. Argentina es uno de los países más avanzados que hemos encontrado para entender el problema y aplicar ya no sólo la legislación estricta". Con respecto a la legalidad de la plataforma, aseguró que "aquí es peor porque pagas menos y no están dentro del circuito. Si por lo menos pagasen impuestos o algo por los derechos...". Cabe destacar que Magis TV transmite material sin autorización ni licencias de estudio, cadenas o productoras. Esto constituye una infracción a la propiedad intelectual: la app distribuye contenido protegido por derechos de autor sin pagar por él.

¿Por qué descargar Magis TV representa un riesgo?

Especialistas advierten que instalar Magis TV, y en particular sus versiones actualizadas sin control oficial, puede exponer a los usuarios a vulnerabilidades graves. Las razones son diversas: