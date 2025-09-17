Los Pumas, atentos: Sudáfrica confirmó la lista y el coach dejó un fuerte mensaje

Los Pumas: Sudáfrica confirmó la lista para enfrentar al seleccionado argentino y el coach envió un contundente mensaje.

Los Pumas ya comienzan a avisorar los encuentros ante Sudáfrica por el Rugby Championship 2025, con varias novedades del rival. Luego de vencer a Nueva Zelanda, el coach de los Springbocks confirmó la lista para enfrentar a Argentina con algunas bajas y dejó un contundente mensaje sobre el equipo de Felipe Contepomi.

El equipo africano, que se encuentra segundo en la tabla de posiciones a sólo un punto del líder Australia, anunció este miércoles el plantel para los partidos del 27 de septiembre y el 4 de octubre, con ausencias de peso pero también con el máximo potencial que tiene a disposición. Entre las bajas más destacadas de la lista se destacan los segundas líneas Lood de Jager y Jean-Luc du Preez y el fullback Aphelele Fassi, todos ellos con distintas lesiones musculares. Además, tampoco estarán por lesión Kurt-Lee Arendse, Gerhard Steenekamp, Frans Malherbe y Salmaan Moerat, mientras que el histórico Willie le Roux no fue citado.

El contundente mensaje del coach de Sudáfrica sobre Los Pumas

A pesar de los jugadores que no estarán disponibles, los "Bocks" irán con todas sus figuras y el poderío físicio que los caracteriza, ya que, como reconoció el propio entrenador Rassie Erasmus, Los Pumas son un rival de temer y por el que tienen un gran respeto. "Los Pumas son un equipo duro y físico, y llegarán a Sudáfrica llenos de confianza tras vencer a Australia por 28-26 el pasado fin de semana y sabiendo que nos ganaron en Santiago del Estero el año pasado, así como a los All Blacks al principio del torneo", comentó Erasmus al sitio oficial de la Unión Sudafricana de Rugby.

En el mismo sentido, el coach bicampeón del mundo destacó algo particular seleccionado argentino: "Tienen forwards y backs de calidad, y juegan con garra y pasión, por lo que sabemos que necesitaremos dos grandes actuaciones para derrotarlos y, con suerte, recuperar el título del Rugby Championship". Sobre las bajas que tendrá ante Argentina, el conductor del equipo sudafricano expresó: "Tenemos la suerte de contar con mucho talento, así que, por muy tristes que estemos por la marcha de jugadores como Lood, Jean-Luc, Aphelele, Kurt-Lee y muchos otros, tenemos a otros muy capaces para ocupar su lugar".

Por último, Erasmus analizó el final apasioante que tendrá el Rugby Championship: "Los dos próximos partidos serán vitales para los cuatro equipos, ya que hay muy poca diferencia entre ellos en cuanto a su forma de jugar y dada la igualdad en la clasificación". Y concluyó que "cualquier equipo puede ganar la competición, por lo que no hay margen para el error y cada punto contará. Serán batallas muy reñidas".

Rassie Erasmus y el análisis sobre Los Pumas.

Qué necesitan Los Pumas para salir campeones del Rugby Championship

Luego del gran triufo 28-26 ante los oceánicos, Los Pumas se ubican en el último puesto con nueve puntos, a dos unidades del líder Australia, pero con chances de ganar el Rugby Championship, situación que nunca pudieron alcanzar desde que ingresaron a la competencia. Como los All Blacks y Sudáfrica tienen 10 puntos, Argentina deberá ganar en Durban y en Twickenham para tener chances matemáticas e, idealmente, llevarse triunfos con punto bonus ofensivo (tres tries más que tu rival).

Además, también deberán aguardar resultados, ya que, aún ganando 10 puntos por dos triunfos ante Sudáfrica, si Nueva Zelanda o Australia ganan los dos partidos, no les alcanzará para levantar el trofeo. Es decir, el mejor panorama sería que Australia y Nueva Zelanda se repartan las victorias o que empaten algunos de los partidos entre ambos.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre