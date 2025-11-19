Los Pumas, atentos: Inglaterra confirmó la formación con varios cambios para el Test Match

Los Pumas: Inglaterra confirmó su formación para el último partido del 2025.

Los Pumas tendrán este domingo su último Test Match del 2025 ante un rival de peso como Inglaterra, que contará con sus figuras de siempre. Luego de la victoria ante Nueva Zelanda, el coach, Steve Borthwich, confirmó la formación con seis cambios para recibir al seleccionado argentino de rugby en Twickenham.

La principal novedad será que "La Rosa" modificará toda la primera línea del pack de forwards ante Los Pumas, ya que ingresarán Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour en lugar de Fin Baxter, Jamie George y Joe Heyes.

Además, entre los backas, Borthwick también hará modifcaciones: Ben Spener ocupará el lugar de medio scrum titular, Alex Mitchell, mientras que Elliot Daly lo hará por Tom Roebuck en una de las puntas y Henry Slade se ubicará como primer centro en reemplazo de Ollie Lawrence.

Además de la baja de Lawrence, los ingleses tampoco podrán contar con bajas sensibles como la de Ollie Cheesum y Jamie George. El capitán, como en toda la ventana de noviembre, seguirá siendo el segunda línea Maro Itoje y, el apertura, George Ford, que fue clave en los dos últimos encuentros frente a Argentina disputados este año en nuestro país.

La formación de Inglaterra vs Los Pumas

1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Fraser Dingwall, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.

Los regresos en Los Pumas vs. Inglaterra

Al regreso de los entrenamientos de esta semana, Felipe Contepomi sumó al plantel por primera vez en la gira a Tomás Albornoz, Franco Molina y Lucio Cinti. En el caso del apertura, se recuperó de una lesión en el isquiotibial y podría ocupar un lugar en el banco de los suplentes el domingo, al igual que Cinti.

Por otro lado, el conjunto argentino no tendrá disponible a Mateo Carreras, clave en la segunda parte ante Escocia, ya que padeció una lesión muscular que lo marginó del último partido. Además, Efraín Elías, que ingresó en el segundo tiempo ante "El Cardo", fue desafectado del plantel.

Cuando juegan Los Pumas vs. Inglaterra: hora y dónde verlo

El partido entre Los Pumas e Inglaterra, correspondiente a la ventana internacional de noviembre, se disputará este domingo 23 de noviembre a las 13.10 horas de Argentina y podrá observarse a través de ESPN.

El ranking de World Rugby en noviembre del 2025

Sudáfrica – 93.06. Nueva Zelanda – 91.35. Irlanda – 89.83. Inglaterra – 88.06. Francia – 86.95. Argentina – 85.30. Australia – 81.69. Fiji – 81.03. Escocia – 80.22. Italia – 78.98.

El plantel de Los Pumas para la gira de noviembre