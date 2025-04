Los Pumas 7's: el regreso de un histórico en el plantel para la Gran Final de Los Ángeles

Los Pumas 7's contarán con el regreso de un jugador histórico para la Gran Final de Los Ángeles: el plantel que intentará quedarse con el trofeo.

Los Pumas 7's ya se preparan para la definición del Circuito Mundial de Seven, que se realizará entre el 3 y 4 de mayo en la Gran Final de Los Ángeles. A días de comenzar el último objetivo de la temporada, Santiago Gómez Cora anunció la lista de 14 jugadores que participará en Estados Unidos con el regreso de Lautaro Bazán Vélez, jugador histórico del seleccionado argentino.

Bazán Vélez, que se había sumado a los entrenamientos semanas atrás luego de rescindir su vínculo con Beneton de Italia, volverá a jugar con el Seven de Argentina después de tres años, cuando el 18 de abril de 2022 disputó la gran final de torneo de Vancouver. Después de aquel año, el cordobés se dedicó de lleno a la modalidad XV e, incluso, jugó varios partidos con Los Pumas y participó del Mundial de Francia 2023.

El regreso del formado en Club Universitario de Córdoba no es un detalle menor para Gómez Cora y sus compañeros. Es que, antes de su paso al rugby XV, Bazan Vélez jugó 177 partidos con la "Albiceleste" en 35 torneos de Seven, después de debutar en 2016, en los que marcó 59 tries, el último de ellos frente a Australia en 2022.

Bazán Vélez regresa a Los Pumas 7's tras tres años de ausencia.

Otras presencias relevantes en la listas son las de Alejo Lavayén y Santiago Vera Feld, mientras que Tomás Elizalde y Facundo Pueyrredón quedaron afuera de los convocados, después de haber dicho presente en el campeonato de Hong Kong.

El plantel de Los Pumas 7's

Santiago Álvarez.

Lautaro Bazán Vélez.

Agustín Fraga.

Luciano González.

Matteo Graziano.

Santiago Mare (c).

Alejo Lavayén.

Marcos Moneta.

Matías Osadczuk.

Joaquín Pellandini.

Tobías Wade.

Santiago Vera Feld.

TGermán Schulz.

Santino Zángara.

Los Grupos de la Gran Final de Los Ángeles

Grupo A

Argentina.

Francia.

Sudáfrica.

Gran Bretaña.

Grupo B

Fiji.

Australia.

España.

Nueva Zelanda.

La tabla del Circuito Mundial de Seven en 2025

Argentina 104 puntos. Fiji 96 puntos. España 88 puntos. Sudáfrica 70 puntos. Francia 65 puntos. Australia 57 puntos. Nueva Ζelanda 56 puntos. Gran Bretaña 50 puntos. Kenia 36 puntos. Uruguay 27 puntos. Irlanda 21 puntos. Estados Unidos 12 puntos.

El tajante reclamo de Gómez Cora por el juego sucio de Francia

El entrenador de Los Pumas 7's, Santiago Gómez Cora, sorprendió con un tajante reclamo sobre el juego "sucio" de Francia, que viene aumentando en las últimas etapas del Circuito Mundial de Seven 2025. El coach del seleccionado argentino de rugby enumeró las malas conductas de los galos y hasta reveló el dialogo que tuvo con su par francés sobre el tema.

La rivalidad entre Argentina y Francia se vive cada vez con más intensidad, aún más desde lo ocurrido en la final del Mundial de Qatar 2022 y en los Juegos Olímpicos de París 2024. En los últimos meses, Los Pumas se vieron las caras en varias oportunidades contra los europeos, y Gómez Cora detalló lo que ocurrió en el seven de Hong Kong, cuando existieron varias acciones antideportivas de los rivales en la cancha.

¿Qué dijo Gómez Cora en Los Pumas 7s del juego sucio de Francia?

"Tuve varios reclamos para con el jefe de árbitro. Le pasé 10 y me reconoció nueve. La décima me dijo que no porque ya era un papelón. El número uno golpeó tres veces y lo había hecho en Vancouver también", disparó el coach. "De entrada a Germán en el piso le da, después a Álvarez. Si lo dan, el penal es para amarilla o roja, para sanción. Contra la de Rodrigo (Isgró) que le dieron diez fechas, por una reacción que fue frente a frente. Este estaba en le piso, de espalda, con un try realizado, En el piso lo mordió y tiene dos puntos en la ceja Santi", comenzó diciendo el entrenador argentino sobre la final en el torneo asiático.

Incluso, Gómez Cora expresó que, como los golpes y el juego sucio continuaban, decidió hablar con su par francés, Jerome Daret. "No tomaron cartas en el asunto. Me junté yo con el entrenador de Francia y le dije que esto no lo podíamos sostener porque se iban a pelear los chicos en la cancha. Lo mordió y lo pisó cuando se paró. Lo bueno que, a mejora de otros años, no reaccionamos nunca. Y ellos salieron a jugar un partido que necesitaban golpearnos, en el buen sentido".

En el mismo sentido, el conductor de la "Albiceleste" desde hace doce años, afirmó sobre aquel partido: "No sólo el número 1 se fue un poco del libreto. Era la única forma, de rompernos nuestro sistema de juego y quebrarnos anímicamente. No lo pudieron hacer, nos pudimos contener. Nunca nos fuimos de partido. El rival nos llevó a jugar mal".

Para finalizar, explicó cómo mejoró su equipo ante las provocaciones del rival: "Es una final, en Hong Kong, los chicos soñaban con ganarlo. Es un equipo más evolucionado, que mejoró mentalmente y se lo ve más convencido y con paciencia cuando las cosas no salen. Antes, ante la injusticia, nos enojábamos y salíamos del sistema y a buscarlos más. Justamente hay que esperar y reorganizar".