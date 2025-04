La estremecedora confesión de un gigante del rugby que enfrentó a Los Pumas en 2007: "No era yo"

Un jugador icónico que enfrentó a Los Pumas de Bronce en el Mundial 2007 realizó una cruda revelación de su estado de salud.

En el inolvidable Mundial de Francia 2007 que tuvieron Los Pumas, dos de los tantos hechos que sobresalieron fueron los dos choques ante los franceses de Sébastien Chabal, apodado "El Animal" por la impactante figura física del extercera línea durante el torneo. Casi 18 años después de aquella recordada Copa del Mundo y a 10 de su retiro profesional, el galo estremeció al mundo del deporte por lo que está padeciendo en su salud.

En una entrevista con el podcast Legend, Chabal, de 47 años, decidió contar el problema de memoria que atraviesa. "Es cierto que no recuerdo ni un solo segundo de ningún partido de rugby que haya jugado. No recuerdo ni una sola de las 62 Marsellesas que he vivido. A veces le digo a mi mujer: De hecho, creo que no era yo quien jugaba al rugby'", comenzó diciendo el exjugador de Racing Métro.

El nacido en Valence, que estuvo presente en la histórica derrota contra Argentina por 17-12 del encuentro inaugural de la Copa del Mundo, como también en el partido del tercer y cuarto puesto, agregó: "Es más, no tengo memoria de momentos pasados. Como siempre me he sentido un impostor, dado que estoy aquí por casualidad, la notoriedad acaba de caerme encima".

Según manifestó Chabal, que también participó del Mundial 2003 de Asutralia, la falta de recuerdos se debe a las conmociones cerebrales que habría sufrido por golpes. "Antes de empezar a jugar al rugby y de que se convirtiera en mi trabajo, nunca me decía: 'No me acuerdo de nada', así que me acordaba de dos o tres cosas", expresó el francés e, incluso, aseguró no acordarse del momento en el que nació su hija.

Chabal fue la figura en la que se encolumnó el equipo conducio por Berbabd Laport en el Mundial 2007. A pesar de que no era titular habitualmente, el cambio de figura que logró el jugador de Sale en aquel momento, con una barba tupida, pelo largo y una musculatura exagerada para esos tiempos, se buscó en Francia que tuviera un efecto de marketing, tanto deportivo como extradeportivo, para generar una especie de "miedo" y respeto entre los rivales.

El fixture de Los Pumas en 2025

Los Pumas vs. British & Irish Lions: 20 de junio (Dublin, Irlanda).

Los Pumas vs. Inglaterra: 5 de julio (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Inglaterra: 12 de julio (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Chile: 20 de julio (fecha y sede a confirmar).

Rugby Championship

Los Pumas vs. All Blacks: 16 de agosto (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. All Blacks: 23 de agosto (fecha y sede a confirmar).

Los Pumas vs. Australia: 6 de septiembre (Townsville).

Los Pumas vs. Australia: 13 de septiembre (Sydney).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

Ventana de noviembre