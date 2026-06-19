Los jugadores del Mundial se topan con cosas raras bajo los pies por el innovador césped

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Bosnia y Herzegovina

En cuanto Suiza y Bosnia y Herzegovina abandonaron el campo tras su partido del Mundial del jueves, otro equipo saltó al ‌terreno de juego, pero en ‌lugar de destrozar el césped con los tapones, este equipo se dedicaba a cortarlo, cepillarlo, sembrarlo y repararlo.

Tras haber sido maltratado durante dos horas por algunos de los mejores jugadores del mundo, el terreno de juego recibía ahora cuidados esmerados, algo imprescindible en este Mundial, que a menudo se disputa sobre campos de césped natural colocados sobre una base que normalmente ​soporta césped artificial.

No todo ⁠ha salido bien.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El seleccionador francés, Didier Deschamps, tras la victoria de su ‌equipo por 3-1 sobre Senegal el martes, dijo que su ⁠plantilla tuvo que adaptar sus botas al ⁠campo de Nueva York-Nueva Jersey, que no estaba en buenas condiciones.

"Digamos que es... es diferente. Es inusual, así que hay que acostumbrarse", dijo Deschamps. "Es diferente, así ⁠que el rebote también lo es". Ninguno de sus jugadores ​utilizó tapones atornillables, "aunque las botas de hoy en día ‌se adaptan un poco mejor".

El centrocampista ‌francés Adrien Rabiot añadió: "El terreno de juego... ni siquiera sé si se ⁠le puede llamar así. Parecía más bien una superficie artificial: bastante dura y bastante rígida".

Los comentaristas, periodistas y telespectadores también han mostrado su preocupación por el estado de ese campo, el estadio más importante, donde se ​disputará la final ‌el 19 de julio.

A algunos les parecen descoloridas algunas zonas, y el área frente a la portería está un poco irregular.

Sin embargo, el estadio de Vancouver ha recibido críticas muy favorables por parte de los jugadores, lo que ha disipado las preocupaciones de ⁠los encargados del mantenimiento del campo, del agricultor que cultivó y suministró el césped, y de la comunidad local, que se enorgullece enormemente de acoger el Mundial y quiere impresionar al mundo.

El jugador australiano Aiden O’Neill lo elogió tras la victoria de su equipo por 2-0 sobre Turquía el sábado.

"Creo que han hecho un trabajo estupendo para dejarlo en las condiciones en las que se encuentra", ‌dijo, según recogió el periódico Globe and Mail. "El balón rodaba bien. No estaba demasiado duro. Sinceramente, creo que lo han dejado perfecto".

En toda Norteamérica, los campos están siendo puestos a prueba, pero cada uno es único, mucho más que en otros mundiales.

Debido a que los estadios se encuentran en entornos muy diferentes, ‌desde Ciudad de México, a gran altitud, hasta Nueva Jersey, a nivel del mar; y desde Los Ángeles, con un clima desértico, hasta la húmeda Toronto, los ‌campos están formados por ⁠distintos tipos de césped y cada estadio tiene requisitos específicos de instalación.

Algunos reciben luz solar y otros no. A ​algunos les llueve, a otros nunca. Los jugadores se enfrentan a una gran variedad de condiciones, al igual que los campos.

Con información de Reuters