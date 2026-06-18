Suiza supera 4-1 a Bosnia con tormenta de goles cerca del final del partido por Grupo B del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Suiza ​encontró hacia el final del partido por el Grupo B la clave para dar con el arco rival en su victoria 4-1 sobre Bosnia ‌y Herzegovina, después de pasar la ‌mayor parte del partido sin lograr penetrar la defensa oponente.

Bosnia y Herzegovina, que había frustrado todos los ataques de Suiza hasta el minuto 74, finalmente no pudo sostener su defensa y permitió que el recién ingresado Johan Manzambi, de 20 años, anotara el primero de sus dos goles.

Instantes después, una tarjeta roja empeoró la situación del equipo, y luego tres goles más para Suiza en los últimos ​minutos del partido, incluyendo ⁠un penal de Granit Xhaka en el último instante, acabaron con sus ‌esperanzas.

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En el primer tiempo, Suiza dominó la posesión del balón, mientras ⁠que Bosnia y Herzegovina se replegó en ⁠defensa alrededor de su área. Los ataques suizos se vieron constantemente frustrados, con escasas ocasiones de gol, y los contraataques bosnios no tuvieron éxito.

En los minutos previos ⁠al descanso, Bosnia y el delantero Edin Dzeko se encontraron en posiciones peligrosas ​frente a la portería suiza, pero no pudieron convertirlas ‌en goles.

Tras el empate en la primera ‌parte, la tónica se mantenía, con la defensa de Bosnia frustrando cada ⁠vez más ataques y la posesión del balón de Suiza generando pocas oportunidades.

Bosnia jugó de forma agresiva en los momentos en que estuvo cerca de la portería suiza, derribando a varios jugadores rivales y recibiendo dos tarjetas amarillas, una ​de ellas para ‌Dzeko, de 40 años, que poco después fue sustituido.

Los suizos se enfrentaron a una situación peligrosa cuando, justo antes de la pausa para hidratarse, un ataque bosnio les brindó dos claras oportunidades, pero lograron neutralizar el peligro.

El empate se rompió cuando Manzambi, recién salido del ⁠banquillo, marcó con un disparo con la pierna derecha que el portero llegó a tocar con el guante, pero que solo logró desviar, tras un mal despeje defensivo.

Suiza jugó con renovado vigor, mientras que Bosnia y Herzegovina pareció desconcertada y su defensa, antes firme, se desmoronó. Tarik Muharemovic recibió una tarjeta roja en el minuto 80 cuando derribó a Breel Embolo justo fuera del área.

Apenas unos minutos después, un ataque combinado ‌de Suiza puso a Bosnia en una situación desesperada, con Ruben Vargas, otro suplente, enviando el balón al ángulo inferior derecho. La situación se volvió casi imposible en el minuto 90 cuando Manzambi volvió a marcar tras una asistencia de Vargas.

Al comienzo del tiempo añadido, Ermin Mahmic, de Bosnia y Herzegovina, que acababa de entrar ‌al campo, marcó el gol del honor con una volea desde dentro del área. Instantes después, un penal en el área bosnia le dio al veterano Xhaka la oportunidad ‌de hacer vibrar otra ⁠vez a su afición, poniendo fin al partido con un abultado 4-1.

Suiza era considerada la favorita en el Grupo B, que ​también incluye a Canadá, pero su empate con Qatar en su primer partido empañó esa imagen. La lluvia de goles del jueves debería disipar algunas dudas.

Con información de Reuters