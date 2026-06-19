"La Campaña": el juego de mesa argentino que es furor lanza su expansión más esperada

Con nuevas mecánicas, edificios, barcos y la posibilidad de jugar partidas masivas de hasta ocho participantes, "La Campaña" lanza la expansión "Héroes y Ciudades" para iniciar la ampliación de un universo que promete más capítulos.

El universo de los juegos de mesa independientes en Argentina no para de crecer, y uno de sus exponentes locales se prepara para dar su salto más ambicioso. "La Campaña", el juego creado por Eloy Pérez Maisenti e ilustrado por Lucas Damián Cafiero, presentará la primera de una serie de expansiones.

El lanzamiento, programado para este 20 de junio, marca una nueva etapa táctica para un proyecto que nació con el objetivo de acercar la estrategia a todo el mundo a través de partidas dinámicas, sociales y accesibles, y que hoy ya cuenta con una comunidad que trasciende las fronteras del país.

Qué trae "Héroes y Ciudades": nuevas mecánicas y estrategia profunda

La expansión amplía significativamente el escenario político y militar de las partidas e introduce componentes que cambian por completo la experiencia de juego:

Siete edificios distintos: Cada jugador podrá construir estructuras especiales para desarrollar estrategias específicas y moldear su propia civilización, compitiendo por completar los requisitos necesarios para alcanzar la victoria.

Mecánica naval (Barcos): Una de las adiciones más dinámicas. Los barcos habilitarán saqueos y ataques estratégicos directos, elevando la tensión y la interacción entre los rivales en el mapa.

Cartas de Héroe: Unidades con habilidades especiales capaces de potenciar ejércitos enteros y dar vuelta el equilibrio de una batalla en un solo turno.



"Con la expansión aparecen nuevas capas que hacen mucho más interesante la propuesta de La Campaña. La posibilidad de crear distintos edificios permite desarrollar estrategias concretas y construir nuevas formas de jugar", detalló Pérez Maisenti, creador del juego.

Partidas masivas: ahora juegan hasta 8 personas

Uno de los cambios más importantes es la ampliación del cupo de jugadores. A partir de esta expansión, La Campaña admitirá partidas de hasta 8 participantes, incorporando nuevos guerreros y recursos especialmente diseñados para enfrentamientos a gran escala. Esta novedad abre la puerta a dinámicas inéditas, como los enfrentamientos por equipos donde la cooperación es clave.

"Imaginen dos equipos de cuatro jugadores donde cada uno se especialice en algo diferente para desarrollar estrategias conjuntas. Incluso podrían construir todos el Establo y habilitar dobles ataques en el mismo turno. Sería un ejército enorme y temido", ejemplificó Pérez Maisenti.

Para acompañar el lanzamiento, los creadores diseñaron una agenda de eventos abiertos, torneos y partidas demostrativas durante todo el año. Los primeros encuentros confirmados para conocer la expansión son:

20 de junio (Palermo): Presentación oficial en la librería "Fondo de Cultura Económica" (CABA).

27 y 28 de junio (La Plata): Jornadas lúdicas en el evento "La Plata Lúdica".

Agosto (Aniversario): Gran evento en el "Alto Palermo" para festejar los dos años del juego.

Un fenómeno de exportación

Consolidado como uno de los títulos destacados del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa (ENJM), el proyecto viene de tener un hito internacional clave tras participar en Ludifest 2026 en Santiago de Chile, considerado uno de los festivales de cultura lúdica más importantes de Sudamérica. Con "Héroes y Ciudades", el juego apuesta a profundizar su propuesta competitiva y colaborativa en una escena continental que vive su mejor momento.