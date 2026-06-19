Conmoción en Inglaterra por un choque de trenes en las afueras de Londres

Dos trenes de pasajeros chocaron este viernes en las cercanías de la ciudad inglesa de Bedford, a unos 90 kilómetros al norte de Londres. Hasta el momento las autoridades no confirmaron si hubo víctimas fatales, aunque medios locales reportaron varios heridos. De acuerdo a las imágenes difundidas del lugar, ambas formaciones quedaron con "daños severamente visibles".

El incidente obligó a interrumpir por completo el tránsito ferroviario en la zona y generó demoras y cancelaciones masivas en distintos servicios que conectan el norte de Inglaterra con la capital británica. Bomberos, ambulancias, policías y equipos especializados trabajan en el lugar desde esta tarde, mientras en paralelo avanza la asistencia a los pasajeros afectados.

La Policía de Transporte Británica (BTP) confirmó que recibió reportes sobre una colisión entre dos trenes y desplegó una patota de efectivos en el área. A su vez, la Policía de Bedfordshire informó que todas las líneas ferroviarias que atraviesan la zona quedaron suspendidas para facilitar las tareas de rescate e investigación.

Operativo de emergencia y testimonios de los pasajeros

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra movilizó una importante cantidad de recursos, incluyendo una ambulancia aérea y un Equipo de Respuesta a Zonas Peligrosas. Además, pidió a la población evitar el sector para no entorpecer el trabajo de los equipos de emergencia.

Las primeras imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron vagones con daños severamente visibles. Los dos trenes afectados pertenecían a la empresa West Midlands Railway, que es la que opera ese ramal. Las fotografías registradas por testigos reflejaron el impacto del choque, con varios coches ferroviarios dañados y una intensa presencia de rescatistas.

Uno de los testimonios más fuertes fue el de Peter Knapp, un pasajero que viajaba en el primer vagón de una de las formaciones. En declaraciones a la BBC, contó como fue el momento del choque: "Me sentí como si hubiera estado en una explosión". Según relató, llegó a ver pasajeros con heridas sangrantes, personas que aparentemente sufrían fracturas en las piernas y una gran cantidad de humo inmediatamente después del choque.

Comunicaciones oficiales y qué más se sabe hasta ahora

La operadora Thameslink informó que las líneas entre Luton y Bedford quedaron completamente bloqueadas desde aproximadamente las 17.30 hora local, lo que derivó en la cancelación de numerosos servicios durante la tarde. Los pasajeros que permanecían a bordo de algunos trenes recibieron instrucciones de esperar nuevas indicaciones sin abandonar los vagones.

Por su parte, la empresa East Midlands Railway comunicó que los servicios entre la estación londinense de St Pancras y Leicester también resultaron afectados y advirtió que los trenes no podrían circular hacia ni desde Londres durante el resto de la jornada. La compañía recomendó directamente a sus usuarios no viajar hasta nuevo aviso.

La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, afirmó estar "profundamente preocupada por los informes sobre la colisión entre dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway", y agradeció a los servicios de emergencia por el trabajo: "Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados. Estamos trabajando con rapidez con el sector ferroviario y los socios locales para brindar apoyo a los pasajeros", aseguró la funcionaria en una publicación en su cuenta de X.