La Policía Británica de Transportes informó ‌el viernes ‌que estaba respondiendo a los informes de una colisión entre dos trenes a unos 100 kilómetros al norte ​de Londres.

El ⁠grave incidente habría ‌provocado múltiples heridos, ⁠informaron medios de ⁠comunicación locales.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ⁠informó que había ​enviado varios recursos, ‌incluida una ‌ambulancia aérea, a lo ⁠que describió como un incidente grave en la vía férrea ​al ‌sur de Bedford, e instó a la población a evitar la zona.

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El Servicio de ⁠Bomberos y Rescate de Bedfordshire indicó que sus equipos se encontraban en el lugar de un incidente en la vía ‌férrea, justo al sur de Bedford, y también pidió a la población que se mantuviera alejada.

Thameslink ‌informó que todas las líneas entre Luton y Bedford ‌estaban ⁠bloqueadas debido a un problema que ​se estaba investigando.

Con información de Reuters