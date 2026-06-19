Dos trenes chocan al norte de Londres; se reportan múltiples heridos

La Policía Británica de Transportes informó el viernes que estaba respondiendo a los informes de una colisión entre dos trenes a unos 100 kilómetros al norte de Londres.
El grave incidente habría provocado múltiples heridos, informaron medios de comunicación locales.
El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó que había enviado varios recursos, incluida una ambulancia aérea, a lo que describió como un incidente grave en la vía férrea al sur de Bedford, e instó a la población a evitar la zona.
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El Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire indicó que sus equipos se encontraban en el lugar de un incidente en la vía férrea, justo al sur de Bedford, y también pidió a la población que se mantuviera alejada.
Thameslink informó que todas las líneas entre Luton y Bedford estaban bloqueadas debido a un problema que se estaba investigando.
Con información de Reuters