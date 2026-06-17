Los aficionados abuchean las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Croacia

​Los aficionados mostraron su rechazo a las pausas de hidratación con ‌abucheos que resonaron ‌en el estadio de Dallas durante el partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia del miércoles.

Las pausas obligatorias de tres minutos impuestas por la FIFA, una en cada mitad, han resultado ​polémicas desde ⁠que se introdujeron por primera vez ‌en este Mundial para ayudar ⁠a los jugadores a ⁠soportar el calor y la humedad del verano boreal norteamericano.

Los críticos afirman que ⁠las pausas rompen el ritmo del ​partido, mientras que otros ‌ven su introducción como ‌una estratagema cínica para dividir el ⁠partido en cuatro cuartos y dar a las cadenas de televisión más oportunidades de emitir anuncios.

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Algunos aficionados ingleses ​habían ‌anunciado en las redes sociales que manifestarían su rechazo en el partido del miércoles, y los abucheos comenzaron por parte de ambas ⁠aficiones tan pronto como el árbitro Clement Turpin hizo sonar su silbato para señalar la pausa en el minuto 22.

También se escucharon abucheos del público cuando comenzó la primera pausa el martes en el ‌partido de Noruega ante Irak en el Boston Stadium, donde la temperatura era de unos agradables 23° Celsius.

Irak mantenía a raya a los noruegos con un ‌0-0 y estaba jugando bien cuando comenzó la pausa, pero encajó un gol cuatro ‌minutos después ⁠de que se reanudara el partido y acabó perdiendo por ​4-1.

Con información de Reuters