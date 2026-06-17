Policía de Ciudad de México arresta a hombre por presuntamente rentar pase del Mundial

FOTO DE ARCHIVO. El Mundial volvió a México tras 40 años. Muchos mexicanos se sienten excluidos

La policía de Ciudad de México ‌arrestó el ‌miércoles a un hombre por presuntamente intentar rentar su acreditación oficial del Mundial en redes sociales para proporcionar acceso no autorizado a ​los estadios, ⁠informaron las autoridades locales.

El ‌sospechoso, de 24 años, ⁠fue detenido cerca ⁠del Estadio Azteca tras intentar reactivar su credencial, indicó la ⁠Secretaría de Seguridad de ​la ciudad, en ‌un comunicado.

Un representante ‌legal de los organizadores del ⁠evento alertó a las autoridades tras descubrir las publicaciones en línea. La ​policía no ‌reveló la tarifa que el hombre presuntamente solicitaba por el alquiler.

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Ciudad de México es sede ⁠de varios partidos durante el torneo ampliado de 48 equipos, incluyendo encuentros de fase de grupos con la participación de México. Más tarde este miércoles, ‌los debutantes en el Mundial, Uzbekistán, se enfrentan a Colombia en un partido del Grupo K en la capital.

El ‌sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, ha sido trasladado a la ‌fiscalía, ⁠que determinará su situación legal, agregó la autoridad ​en el mismo documento.

Con información de Reuters