Milei y Kicillof se posicionan rumbo al balotaje presidencial en Colombia

A cuatro días del balotaje del próximo domingo en Colombia, el presidente Javier Milei y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se volvieron a diferenciar por los candidatos a los que dan su apoyo. Mientras el líder libertario reveló hablar por teléfono y bridarle su respaldo al candidato radical de extrema derecha Abelardo De la Espriella, el mandatario bonaerense firmó una carta a favor del oficialista y sucesor de Guatvo Petro, Iván Cepeda.

En un escenario en el que se prevé un resultado muy ajustado entre ambos, Milei y Kicillof hicieron público a qué candidatos a liderar Colombia por los siguientes cuatro años le darán su respaldo.

"Todo mi apoyo a Abelardo De la Espriella para el ballotage del 21 de junio...!!! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia", escribió Milei en su cuenta de X.

El Presidente argumentó su apoyo al afirmar que quiere para el país latinoamericano "más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico". "En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor", agregó.

En ese sentido, agregó: "Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando. La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia. Viva la libertad carajo!".

El respaldo de Kicillof, junto a economistas internacionales

Por su lado, Kicillof prefirió sumarse a una iniciativa que reunió a decenas de reconocidos economistas de distintas partes del mundo, como el francés Thomas Piketty y el griego Yanis Varoufakis, quienes firmaron un texto en defensa de la "transformación económica" que llevó adelante el Gobierno de Petro desde 2022.

En un texto de cuatro páginas publicado por la organización Progressive International, los economistas resaltan la caída de la pobreza, el aumento del empleo, la reforma agraria y las políticas de industrialización que impulsó su gestión.

"Revertir los avances de los últimos años significaría regresar a la dependencia, la exclusión y la extracción rentista. Profundizarlos sería avanzar hacia una trayectoria distinta: una prosperidad construida a través del trabajo digno, la reforma agraria democrática, la diversificación productiva, la capacidad pública y la protección de las condiciones que hacen posible la vida", indicaron.

Y concluyeron: "Colombia nos demuestra que otro camino económico es posible. Ese camino debe ser defendido, profundizado y proyectado hacia el futuro".