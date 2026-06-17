Cristiano Ronaldo hizo poco para disipar la impresión de que su mejor momento pasó

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal - RD Congo

Las dos ocasiones falladas por el delantero portugués Cristiano Ronaldo en la segunda parte del partido frente ‌a la República Democrática del ‌Congo, junto con una actuación prácticamente discreta, fueron insuficientes para disuadir a quienes consideran que su mejor momento ha pasado.

Portugal se vio obligado a conformarse con un empate a 1-1 en el Grupo K ante una selección congoleña que participa en su primera fase final mundialista en 52 años.

Ronaldo, de 41 ​años, disputa su ⁠sexto Mundial -un récord que comparte con el argentino Lionel Messi- ‌y tuvo dos ocasiones para decidir el partido, ⁠pero falló ambas desde corta distancia.

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La ⁠frustración de su capitán, Bruno Fernandes, que se había colocado detrás de Ronaldo en la primera de esas ocasiones, fue evidente y ⁠prolongada.

Ronaldo fue el jugador de Portugal que menos toques ​de balón tuvo (25) de entre todos los ‌que jugaron más de 45 minutos.

El ‌seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, no estaba de humor ⁠para hablar específicamente sobre el rendimiento de Ronaldo en la rueda de prensa posterior al partido, y dio a entender que el delantero no recibió el apoyo que necesitaba.

"Tenemos que ​aprovechar a ‌todos los jugadores sobre el terreno de juego. El delantero centro (Ronaldo) tiene que estar cerca del área pequeña y tenemos que hacerle llegar el balón".

"NO TIENE SENTIDO SUSTITUIR A RONALDO", DICE MARTÍNEZ

Cuando se le preguntó si ⁠había pensado en sustituir a Ronaldo, Martínez respondió que la experiencia del delantero era clave.

"No tiene sentido sacar al mejor goleador del fútbol mundial en un partido en el que necesitas goles", dijo.

"Para nosotros, en momentos como este, la experiencia de Cristiano en el área es importante. La forma en que atrae a los defensas ‌es importante, la forma en que podemos aprovechar el espacio es importante. Y cada jugador tiene una responsabilidad o una cualidad en el campo. Y está claro que, cuando buscas goles, necesitas contar con Cristiano", agregó.

El debate sobre si Ronaldo debe ser titular, salir ‌desde el banquillo o no jugar en absoluto no es nada nuevo.

Su increíble balance de 143 goles en 229 partidos internacionales -ambos récords ‌en el fútbol ⁠internacional masculino- lo sitúa entre los grandes del fútbol.

Su próximo partido será ante Uzbekistán en Houston el ​martes, antes de enfrentarse a Colombia en el último encuentro del Grupo K en Miami el 27 de junio.

Con información de Reuters