Quién es Rio Ngumoha, la joya de Liverpool: dónde nació, de qué juega y qué edad tiene

Rio Ngumoha, nuevo talento del Liverpool.

Rio Ngumoha aparece como una de las nuevas promesas del fútbol inglés. Un jugador con gran gambeta, muy joven y con mucho para dar. Es una época de renovación en los equi`pos grandes de Europa, que buscan sembrar el futuro de cara a lo que viene. Tal es el caso de Barcelona y los réditos que le da en la actualidad Lamine Yamal, así como otros ambiciosos proyectos, como el caso del sueco Roony Bardghji.

También se encuentra el Real Madrid con promesas de la talla de Arda Guller y Franco Mastantuono. El caso es que el Liverpool afronta una temporada donde quiere volver a pisar fuerte en Europa y ratificar su liderazgo en la Premier League, donde fue la última campeona, y la aparición de este joven nuevo talento ilusiona a los de Merseyside con tener una nueva carta de fuego en la ofensiva que los haga imparables.

Dónde nació y qué edad tiene Rio Ngumoha

Rio Ngumoha tiene sólo 17 años y nació en los alrededores de Londres, Inglaterra.

De qué juega Rio Ngumoha

Se desempeña como extremo por el sector izquierdo.

Los comienzos de Ngumoha en el fútbol

El jugador del Liverpool Rio Ngumoha.

El joven extremo se crió en la cantera de Chelsea, equipo en el que se hacía viral en redes debido a sus 'skills' y dominio con la pelota. Poco a poco fue convirtiéndose en una de las grandes promesas de los 'blues', pero en cuanto apareció el Liverpool tuvo claro que debía mudarse para intentar debutar en Anfield. Tras fichar en el verano de 2024 por las categorías inferiores del Liverpool, no necesitó mucho tiempo para dejar entrever su talento, y es que Ngumoha ya debutó la temporada pasada en FA Cup, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en la historia del club al tener poco más de 16 años.

Un habitual en las categorías inferiores de Inglaterra, con quien disputó este verano el Europeo sub 17 junto a otra gran esperanza del país como Max Dowman, demostrando un nivel superior al habitual a su edad. Su desparpajo para jugar brindan al equipo inglés una nueva opción más que interesante de cara al futuro, donde espera poder seguir consolidándose y no quedarse en promesa.

El paso por la Selección de Inglaterra

Ngumoha fue convocado por primera vez a la selección sub-15 de Inglaterra en 2023. Ese mismo año, también disputó encuentros con la categoría sub-16, acumulando nueve apariciones y dos goles. En 2024 fue llamado a la selección sub-17, con la que participó en partidos internacionales durante el proceso de preparación para el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA.