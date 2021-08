Se vende el supuesto pañuelo que usó Lionel Messi en su despedida del Barcelona: "Tiene material para clonar"

El supuesto pañuelo original que Lionel Messi utilizó cuando se despidió del Barcelona en conferencia de prensa está a la venta en internet y su dueño asegura que tiene material para clonar.

La "Messimanía" no es sólo venta de camisetas. El fenómeno que generó Lionel Messi en el mundo es mucho más que lo que se ve en Francia. Tal es así que el famoso pañuelo que utilizó durante su última conferencia de prensa en Barcelona está en venta en internet por un millón de dólares. Es claro que no es seguro si es el verdadero o no, pero el precio y las palabras usadas por el vendedor llamaron y mucho la atención.

"Tiene material muco-genético de Messi para clonar", fue la descripción que utilizó el usuario de la plataforma más famosa de ventas en la web para publicitarlo. Esto sin dudas despertó el interés de miles de personas que ya consultaron y hasta le dieron el toque de humor a la publicación del vendedor anónimo. Rápidamente esto se hizo viral y muchos más aprovecharon para "consultar" por el pañuelo.

Su despedida, o que el mismo club español eliminó por completo todas sus imágenes del Camp Nou no fue lo último que vimos del 10 de la Selección Argentina con el "Blaugrana". El pañuelo hizo furor desde el minuto en que Antonela Roccuzzo se lo entregó a su esposo en plena conferencia cuando él sentía cada palabra y lo expresaba en sus lágrimas (y mocos).

Lionel Messi siguió con su discurso de despedida acompañado de la carilina que al parecer el usuario rescató y la puso a la venta a través de internet por un millón de dólares y que, según expresó, serviría para clonar al mejor jugador del mundo.

El posible debut de la "Pulga" en el Paris Saint Germain

Mauricio Pochettino, DT del PSG, brindó una conferencia esta mañana y tocó el tema que el mundo entero espera. "Todo es positivo, un muy buen ambiente en el grupo. Se adaptó muy bien y muy rápido. Estoy contento con la forma en la que están trabajando todos", afirmó el técnico argentino.

Esto no asegura que el astro juegue como titular o ingrese en algún momento del encuentro contra el Brest que se jugará este viernes a partir de las 16:00 hora de Argentina. Lo que sí anticipa es que no está muy lejos de su presentación oficial. Por otro lado, el técnico contó como es la relación de Leo con sus compañeros: "La conexión fue muy rápida, con muy buen feeling en el vestuario. El entendimiento no es sólo en el campo de juego", afirmó Pochettino.