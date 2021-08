El desconsolado llanto de Messi tras su salida de Barcelona: "Hice todo lo posible por quedarme"

Lionel Messi rompió en llanto en su despedida de Barcelona y dejó en claro que su intención era quedarse en el club. ¿Qué dijo sobre la posibilidad de marcharse al PSG?

Es un hecho y no hay vuelta atrás. Lionel Messi se va de Barcelona. Por medio de una conferencia de prensa, el mejor jugador del mundo llevó adelante una conferencia de prensa en la que hizo el anuncio oficial verdaderamente emocionante. Con un llanto desconsolado, el crack reveló que su intención era quedarse en el equipo catalán y que, pese a los rumores que lo vinculan con PSG, todavía no tiene absolutamente nada arreglado con ningún equipo.

Vestido de traje, cabeza gacha y un pañuelo para sostener las lágrimas. Parado de frente de un escudo de Barcelona, y ante la presencia de su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, directivos y jugadores del Barça, Messi emitió sus primeras palabras como jugador libre: "En estos últimos días estuve pensando, dándole vueltas a ver que podía decir y la verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado".

Incluso, "La Pulga" señaló que su decisión era quedarse en la institución que lo fichó cuando tenía 13 años: "El año pasado, con todo el lio del burofax, sabía que lo estaba, que sabía lo que decir, pero este año no. Con la familia estábamos convencidos de continuar acá. Sobrepusimos el bienestar nuestro, de continuar en nuestra casa y continuar nuestra vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cuotidiano".

Lionel Messi se va de Barcelona y llora en su despedida.

"Es muy difícil, estaba convencido que iba a seguir acá. Ojalá en algún momento pueda volver a ser parte de este club y pueda aportar para que siga siendo el mejor del mundo. Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, porque hice todo lo posible. Se dijeron muchas cosas que no son verdades. Siempre fui de frente con el socio y el aficionado culé. Fui transparente desde el primer momento. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera, pero no todo lo que dijeron es cierto”, agregó el crack de la Selección Argentina que hace poco ganó la Copa América 2021.

Por qué Messi se fue de Barcelona pese a que tenía intenciones de quedarse

Lionel Messi y Barcelona tenían todo arreglado para la firma del nuevo contrato. Sin embargo, y pese a que habían llegado a un acuerdo en el que ambas partes estaban conformes, el mismo no se pudo formalizar "debido a obstáculos económicos y estructurales" que LaLiga (máxima entidad de fútbol en España) impuso a la hora de la contratación de los futbolistas.

“Después de las elecciones, me reuní con el presidente en una cena y no tenía dudas de que iba a seguir. Habíamos llegado a un acuerdo, pero después pasó lo que pasó y no se puede hacer nada. Nosotros teníamos decidido algo, que lamentablemente no pudimos concretar. El presidente explicó que hay una deuda muy grande y no se puede seguir endeudando. Fue imposible intentar resolverlo. Ahora tengo que pensar en mi carrera y buscar un nuevo club”, añadió.

Durante la emocionante conferencia de prensa, Messi explicó cómo había sido el arreglo que había tenido con el club catalán: "Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo". Tratando de asimilar lo sucedido, comentó: "No lo esperábamos y fue un baldazo de agua fría, y ahora estamos asimilándolo más. Cuando me vaya de acá va a ser peor. Siento tristeza porque me tengo que ir de este club al que amo. Nunca mentí, siempre dije la verdad. El año pasado quería irme. Este año no. Es el momento más difícil de mi carrera".

Por último, le envió un claro mensaje a los hinchas del Barcelona: “No creo que se hayan dado falsas esperanzas. Todos teníamos en claro de que iba a seguir. Teníamos un acuerdo y nunca se presentó ningún problema". Y advirtió: "Siempre fuimos sinceros con la gente. No se dio por lo que ya se dijo y se comentó. Nunca engañamos a la gente. No será lo mismo. Me hubiera tocado irme de otra manera, pero para esta gente estoy dispuesto a hacer cualquier cosa".