Qué fue de la vida de Vanczák, el jugador que hizo expulsar a Messi en su debut con la Selección Argentina

Exploramos la vida y carrera de Vilmos Vanczák, el jugador que hizo expulsar a Messi en su debut con la Selección Argentina.

Cada 17 de agosto recordamos un hito en la historia del fútbol argentino. Ese día en 2005 se dio el debut de Lionel Messi con la Selección Argentina. Aquella jornada, en un amistoso frente a Hungría en Budapest, la expectativa por quien luego sería campeón del mundo era total. Pero el debut se esfumó en apenas 45 segundos, cuando Leo fue expulsado tras un incidente con un defensor húngaro.

A 18 años del debut del astro argentino con la albiceleste, te contamos que fue de la vida y carrera de Vilmos Vanczák, el defensor que hizo expulsar a Messi.

¿Qué fue de la vida de Vanczák?

Vilmos Vanczak disputó 78 partidos con Hungría, anotando 4 tantos.

Vilmos Vanczák comenzó su carrera como futbolista en las divisiones juveniles del Veszprém FC, equipo de Hungría. En cuanto a su carrera profesional, Vanczák jugó en varios equipos, incluyendo el FC Sion de Suiza, el RSC Anderlecht de Bélgica y el Dynamo Kyiv de Ucrania.

Representando a su país, Vanczák fue un pilar en la selección de Hungría, participando en numerosos partidos y competiciones internacionales. De esta manera llegó a disputar 78 encuentros con la selección húngara, anotando 4 goles.

En 2018, Vanczák decidió retirarse como futbolista profesional con 35 años de edad. Desde entonces, ha estado trabajando como asistente técnico en el Puskas Academy Football Club, donde ha contribuido al desarrollo de jóvenes talentos. Además, desde 2019, Vanczák también ha sido asistente en la selección sub 21 de Hungría. A sus 40 años, hoy sigue manteniendo ambos cargos.

¿Cuándo debutó Messi en la selección?

El debut de Lionel Messi en la Selección Argentina tuvo lugar el 17 de agosto de 2005, en un amistoso contra Hungría que terminó 2-1 en favor de los Albicelestes. Messi, que había sido figura del Mundial Sub 20 y comenzaba a destacarse en Barcelona, entró a los 18 minutos del segundo tiempo. Con el tiempo, se supo que este amistoso fue organizado por Julio Grondona, según siempre se contó, para que Leo juegue con la selección y no sea tentado por España.

Pero la emoción duró poco. En su primeros segundos en cancha, Leo buscó encarar, Vanczák lo tomó de la camiseta y Messi intentó alejarlo con un manotazo que rozó su rostro. El juez alemán Markus Merk interpretó la acción como agresión y expulsó a la joven promesa argentina.

La decepción fue grande, y el propio Messi recuerda aquel momento con tristeza. "Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible", confesó en una entrevista. Por suerte para los argentinos, no sucedió eso y su historia con la selección tenía todavía mucho por contar.