Cómo fue el debut de Lionel Messi en la Selección Argentina: la curiosa historia de lo que le pasó al crack en su presentación

Lionel Messi ingresó por Lisandro López el día de su debut contra Hungría.

Lionel Messi se encuentra en un selecto grupo de deportistas que son imposibles de describir. Sentado desde hace muchos años en el olimpo de la historia del fútbol, producto de su inconmensurable talento y grandes hitos, tanto individuales como deportivos. Y un gran ídolo nacional, quien en 2022 cumplió el único sueño que le quedaba pendiente, que fue el de ser campeón del mundo con la Selección Argentina.

Sin embargo, su camino con la "celeste y blanca" no siempre fue un lecho de rosas, ya que le tocó vivir muchos momentos difíciles. Finales perdidas, como las de la Copa América con Chile y la final con Alemania en 2014 de las que se tuvo que reponer, frente a las críticas despiadadas de parte de la sociedad. De hecho, su debut en la Selección Argentina Mayor fue un golpe más del que se supo recuperar, a fuerza de resiliencia.

Cómo fue el debut de Lionel Messi en la Selección Argentina

El 17 de agosto fue la fecha en que Lionel Messi debutó en la mayor de la Selección Argentina, con apenas 18 años y en un amistoso disputado en Budapest frente a Hungría. El astro argentino venía de ser campeón mundial con la sub 20 ese mismo año en Países Bajos y su debut generaba gran expectativa, por tratarse ya de una gran promesa planetaria. No obstante, su debut no pudo ser peor: fue expulsado 45 segundos después de haber ingresado.

Lionel Messi se fue expulsado a los 45 segundos de ingresar.

El por entonces entrenador José Pekerman metió al campo de juego a Messi en el lugar de Lisandro "Licha" López a los 20 minutos del segundo tiempo. El conjunto visitante ya se imponía por 2-1 con los goles de Maximiliano Rodríguez y Gabriel Heinze. En la segunda pelota que tocó el rosarino, quiso encarar al lateral Vilmos Vanczák, quien lo tomó de la camiseta. En ese instante, el astro argentino intentó sacárselo de encima con un manotazo que rozó el rostro del húngaro, quien exageró y convenció al árbitro alemán Markus Merk de mostrarle la tarjeta roja 45 segundos luego de su ingreso. En las imágenes del momento se lo puede ver al actual entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, interceder en la injusta decisión.

El recuerdo de Lionel Messi sobre su expulsión en la Selección Argentina

"La verdad que la expulsión nada que ver, pero bueno, se dio así y en ese momento fue terrible por todo lo que significaba que se diera de esa manera". "Yo no sabía qué podía llegar a pasar después de eso, pensaba ´mirá si no me convocan nunca más´... Pero quedó sólo en una anécdota y pasó", menciona la "Pulga" al referirse a aquel doloroso momento que vivió.

Recordó además que fue el "Kily" González una de las personas que lo consoló, al decirle que él también había sido expulsado en su primer encuentro con la Selección y después disputó muchos partidos con la albiceleste. El tiempo demostró después que aquella expulsión quedó en ua anécdota, ya que incluso al año siguiente disputó el Mundial 2006 con solo 19 años. El comienzo de una larga historia que aún se sigue escribiendo.

Cómo Argentina blindó a Lionel Messi para que juegue en la Selección

La llegada de Lionel Messi a la Selección Argentina no fue sencilla, en una época en donde no había redes sociales ni las facilidades tecnológicas. En un entrenamiento en Ezeiza Claudio Vivas, por entonces ayudante de campo de Marcelo Bielsa, le dio en mano a Hugo Tocalli, DT de la sub 17, un VHS que contenía seis jugadas de Lionel Messi en partidos disputados con las inferiores del Barça.

Lionel Messi y su debut con Argentina.

Tocalli habló con el entonces presidente de la Federación Española Ángel María Villar y este le confesó: “Sí, Hugo, nosotros lo fuimos a buscar y no quiere jugar con España. Quiere jugar para la selección argentina”. Así las cosas, Tocalli habló con el mandamás de la AFA Julio Humberto Grondona, le dijo al DT: “Hugo, tranquilo. Dirigí el Sub 20 en Emiratos Árabes y cuando vuelvas organizá un amistoso con árbitro internacional para convocarlo. Si a vos te gusta, ya queda para la selección argentina.

La AFA organizó dos partidos amistosos con el Sub 20 de Paraguay. Se jugó uno en Asunción que terminó 2-2 y otro en el estadio de Argentinos Juniors con goleada para la Albiceleste por 8 a 0. Fue el 29 de junio de 2004, cinco días después del cumpleaños número 18 de Messi, que ingresó en el segundo tiempo por Ezequiel Lavezzi y convirtió un tanto. Un amistoso con el fin único de asegurarse a Messi, que nunca dudó en jugar para Argentina.