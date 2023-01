El Loco Gatti atacó a Messi por el Mundial y quedó en ridículo: "No fue fundamental"

Hugo Gatti volvió a atacar a Lionel Messi y quedó en ridículo en vivo en El Chiringuito, el programa de televisión sobre fútbol en España. El papelón que pasó en vivo.

Hugo "El Loco" Gatti atacó a Lionel Messi nuevamente desde El Chiringuito de Jugones, el programa de televisión en España, y quedó en ridículo en vivo. El ex arquero de Boca y River, que se convirtió en ídolo del "Xeneize", volvió a desmerecer al mejor futbolista de la actualidad tras el Mundial de Qatar 2022 obtenido por la Selección Argentina y tuvo un picante intercambio al aire con el periodista Matías Palacios, ex TyC Sports.

Uno de los mejores arqueros de todos los tiempos en el fútbol argentino demostró de nuevo su animosidad contra el crack rosarino desde el estudio del canal Mega, aunque esta vez se encontró con una durísima respuesta de un compatriota. La sorpresa del conductor Josep Pedregol y del resto de los panelistas del ciclo hicieron el resto en un momento que se viralizó a través de las redes sociales.

El ridículo ataque de Gatti a Messi en El Chiringuito: "¡Nadie sabe nada!"

En vivo y sin tapujos, mientras debatían acerca de la hazaña de "La Scaloneta" en la definición de la Copa del Mundo en Doha, "El Loco" se despachó con declaraciones insólitas. Protagonizó un caliente debate con Matías Palacios y con los demás periodistas presentes en el piso:

Josep Pedregol: "¿Quién fue más importante, Messi o el portero?".

Hugo Gatti: "¡El portero!".

Matías Palacios: "¡No, pero ¿cómo decís eso, Loco?!".

Gatti: "¡Y si tapó las pelotas fundamentales, ganó en los penales!".

Palacios: "¡Sí, pero estás diciendo que entre Messi y el Dibu (Emiliano Martínez) te quedás con el Dibu! ¡Ni el propio Dibu dice eso!".

Gatti: "Estamos diciendo el más importante, campeón... No quién es el mejor".

Palacios: "¡Pero ni el propio Dibu en la casa dice eso!".

Gatti: "¿Este es argentino, no? Mamá...".

Palacios: "¡Y sí, obviamente! Y defiendo a Argentina y a Messi".

Gatti: "Dibu fue más importante que Messi".

Gatti: "Yo voy a que el jugador más decisivo fue el arquero. No fue importante, porque durante los partidos las pelotas que fueron al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en los minutos finales apareció".

Gatti: "¿Sabés quién fue el jugador más importante arriba? ¡(Ángel) Di María! ¡Y nadie sabe nada!".

Palacios: "Sí, en la final jugó bien...".

Gatti: "¡¿Y ahora lo nombrás?! ¡Ganó él la final! Es el que desborda, el que juega para Messi".

Palacios: "Lo desmerecés demasiado a Messi, ¿por qué lo desmerecés?".

Gatti: "¿Pero vos querés fama?".

Palacios: "¡No, Loco, no es una cuestión de fama!".

Gatti: "¡Porque en Argentina no van a hablar de vos, van a hablar de mí! Yo no lo desmerezco, yo digo lo que veo de Messi".

Palacios: "No necesito fama, ni acá ni allí".

Pedregol: "Oye, Loco, puedes tener una opinión de que Messi fue fundamental y no pasa nada, eh...".

Gatti: "Para mí no fue fundamental. Para mí fundamental fue el equipo, la unión, que todo el equipo jugó para él".

Paredes reveló lo que le dijo a Messi en el abrazo del título mundial ante Francia

Un mes después del cotejo que la "Scaloneta" ganó tras los tiros desde los doce pasos, Leandro Paredes dialogó con TyC Sports. Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el jugador respondió sobre lo que vivió y cómo fue esa charla con el mejor del planeta. Además, el mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors se refirió a la importancia de quedarse con la Copa del Mundo y lo que significó.

"En ese momento lo único que se me vino es decirle: 'Sí, somos campeones del mundo'. Era como decir lo conseguimos, lo logramos, era lo que queríamos. Él nos abrazaba y lo único que nos decía era 'Gracias a todos por darme esta alegría'. Yo cada vez que lo veo o que hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos y lo que pasó. Lograr lo que logramos fue realmente increíble", aseguró Paredes en la mencionada entrevista sobre lo que compartió con Lionel Messi.

Por otro lado, el hombre de la "Juve" no dudó al contar cómo se sintió quedarse con el trofeo el pasado 18 de diciembre en algo inolvidable para su carrera: "Fue la felicidad más grande que tuve como profesional con lo que amo este deporte y a la Selección fue sin dudas lo más grande que me pasó. Seguramente nada va a superar eso".