El emocionante mensaje de Messi a Busquets: "Para siempre"

El mejor jugador del mundo compartió 12 temporadas junto al español, en donde ganaron 29 títulos y conformaron uno de los mejores equipos de la historia.

Lionel Messi le dedicó este martes un emotivo mensaje a Sergio Busquets luego de que el español anunciara que se retirará de la actividad profesional a mitad de año. Ambos jugaron durante la mejor etapa del Barcelona y conformaron uno de los mejores equipos de la historia, de la mano de Josep Guardiola.

Luego de 14 temporadas en el plantel superior del equipo catalán, uno de los volantes centrales más exquisitos de las últimas décadas colgará los botines. Tras haber debutado en 2008, justamente con "Pep" en el banco de suplentes, que siguió con una época dorada, Busquets se transformó en un símbolo de la institución no sólo por sus 31 títulos, sino por su manera de transmitir un estilo de juego. Tras comunicar su decisión de forma pública, el mejor jugador del mundo aprovechó el momento para expresarle todo su cariño a través de redes sociales.

El emotivo mensaje de Lionel Messi a Sergio Busquets

A través de su perfil de Instagram, Messi le dejó sentidas palabras a su excompañero, con el que ganó 29 campeonatos a su lado. "En la cancha siempre con el 5 pero en realidad como jugador y como persona sos un 10, Busi. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa y siempre, tanto a vos como a toda tu familia", comienza la primera parte del posteo del rosarino.

Y luego agregó: "Gracias por lo de adentro y por lo de afuera de la cancha, fueron tantos los momentos que pasamos juntos, muchos buenos y algunos también complicados… Quedarán para siempre! Abrazo grande". El capitán del seleccionado argentino y el campeón del mundo con España del Mundial de Sudáfrica 2010 jugaron 12 temporadas en el "Culé", donde obtuvieron tres UEFA Champions League, entre varios trofeos destacados.

El padre de Lionel Messi rompió el silencio y habló del futuro del mejor del mundo: "Una decisión"

El padre de Lionel Messi rompió el silencio y habló sobre el futuro del mejor del mundo ante los rumores de su salida del Paris Saint Germain. Jorge utilizó su cuenta de Instagram para publicar un contundente comunicado haciendo referencia a quienes los filtraron en tiempos donde las cosas no andan bien con el elenco parisino. Si bien no dio nombres, el papá del campeón del mundo en Qatar 2022 sí fue directo a la hora de lanzar su furiosa crítica.

Es que no sólo resonó en todo el mundo la decisión del diez de viajar a Arabia Saudita luego de la derrota del conjunto francés ante el Lorient por la Ligue 1, sino que trajo consigo más especulaciones con respecto a lo que se viene para su carrera. El Barcelona es uno de los destinos posibles, pero también se sumó el Al Hilal que dirige Ramón Díaz y el Inter de Miami que preside David Beckham. Claro que, todo dependerá de lo que defina el astro rosarino.

El comunicado del padre de Lionel Messi

El mensaje de Jorge Messi.

No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG.

Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión.

Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada.

Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'.