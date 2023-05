El DT del PSG defendió a Messi y apuntó contra la dirigencia

Christophe Galtier, DT del Paris Saint Germain, habló en conferencia de prensa, salió en defensa de Lionel Messi y apuntó contra los dirigentes del club.

Christophe Galtier, técnico del Paris Saint Germain, se refirió a la sanción del club a Lionel Messi luego de su viaje a Arabia Saudita y defendió al campeón del mundo. Si bien evitó la polémica acerca de la decisión de los dirigentes, sí fue muy crítico con ellos ya que se aseguró que no tuvo nada que ver con ello. Por otro lado, el estratega galo opinó de a las protestas en la sede del club en la que apuntaron contra la "Pulga", Neymar y Marco Verrati.

"Fui informado a principio de semana de la decisión del club de suspender a Leo. En ese momento tomé la decisión de no hacer comentarios al respecto", lanzó el DT en un principio. Es que el arribo del diez de la Selección se dio el mismo lunes 1° de mayo y la suspensión de dos semanas sin jugar, entrenar y sin goce de sueldo se dio horas más tarde, pero lo determinó la cúpula del PSG. Al margen de este primer comentario, Galtier continuó y fue filoso.

"La decisión de la sanción a Lionel no fue mía, a mí me la informaron", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa y se refirió precisamente a los directivos. Por otro lado, agregó: "La suspensión de Leo se sumó a los malos resultados, pero no podemos escudarnos en eso. Todo esto hace que no sea un período agradable para mí. Hoy hay un objetivo por alcanzar, los jugadores están trabajando duro, concentrados y comprometidos". Es que el PSG lidera la Ligue 1 con cinco puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella y seis sobre el Lens a cinco fechas del final.

Por último, sobre la bronca de los ultras contra Leo Messi, Neymar y Verrati, el DT aseveró: "Hay que tener cuidado con eso. La vida privada debe seguir siendo privada. Puedo entender la ira y la decepción de los hinchas, que pueden protestar pero no en la casa de nadie, sea de Neymar o de otra persona". Por supuesto, esta decisión de los fanáticos sorprendió a todos y llevó, entre otras cosas, a que el propio Lionel tenga que salir a pedir disculpas.

El pedido de disculpas de Lionel Messi tras la sanción del PSG

Lionel Messi publicó un video en sus redes sociales luego de la sanción del PSG por su viaje a Arabia Saudita. El diez de la Selección Argentina no se guardó nada y contó el motivo de su decisión. Es que el mejor del mundo pegó el portazo luego de la derrota ante el Lorient por la Ligue 1 de Francia a pocas fechas del final y la institución tomó cartas en el asunto con una insólita sanción y ahora el propio Leo salió a pedir disculpas.

"Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón a mis compañeros, al club. Pensé que íbamos a tener libre después del partido como veníamos pasando como las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude hacerlo ahora. Quiero pedir perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida. Un abrazo", aseguró la "Pulga".