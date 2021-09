Barcelona felicitó a Lionel Messi tras el logro conseguido ante Bolivia y generó polémica

El Barcelona felicitó a Lionel Messi dedicándole una publicación en sus redes luego de los tres goles ante Bolivia por las Eliminatorias y generó polémica con los seguidores.

La victoria por 3 a 0 de la Selección Argentina ante Bolivia en el Estadio Monumental sigue dando que hablar. El equipo de Lionel Scaloni continua a paso firme en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Luego del triplete de Lionel Messi, que lo convirtió en el máximo goleador de selecciones sudamericanas en la historia, el Barcelona lo felicitó en las redes sociales y varios seguidores criticaron al club.

"Máximo goleador de selecciones sudamericanas. ¡Grande, Leo!", fueron las palabras que utilizaron desde el "Blaugrana" para festejar el histórico logro de su exjugador. Es que la "Pulga" superó la marca de Pelé quien contaba con 77 goles marcados en Brasil. Con los tres tantos no sólo que el astro argentino lo empató, sino que luego convirtió dos más para superarlo.

Sin embargo la relación con el "Culé" no fue la mejor en este último tiempo. Cuando se conoció la noticia de su salida del club no sólo que no se lo reconoció como un verdadero ídolo, sino que además mostraron actitudes que no estuvieron a la altura de la institución. Eliminaron todas las gigantografías del astro argentino en el Camp Nou y hasta bajaron el precio de su camiseta tiempo después de su llegada al Paris Saint Germain.

Esta vez celebraron el gran logro del argentino que hizo historia en el club español. Los seguidores de la cuenta oficial de la institución en Twitter se dividieron entre elogios y críticas por la salida del jugador.

Los máximos goleadores en selecciones a nivel mundial

En cuanto a la tabla histórica, la "Pulga" se encuentra quinto. De los cuatro que están por encima de su marca sólo uno se encuentra en actividad. Cristiano Ronaldo lleva 111 tantos y por debajo están los exjugadores Ali Daei (109), Mokhtar Dahari (89) y Ferenc Puskás (84). Por lo que si continúa por este buen camino con la "Albiceleste" seguirá batiendo récords.

La publicación de Lionel Messi luego del partidazo ante Bolivia

Culminado el encuentro por las Eliminatorias y con toda la emoción que generó el reconocimiento del público, el astro argentino subió a sus redes dos imágenes contando sus sensaciones sobre lo vivido en el Estadio Monumental: "Soñé muchísimo con este día y gracias a Dios llegó. No tengo palabras para agradecerles por todo el cariño recibido. Qué noche hermosa, lo disfruté muchísimo. Inolvidable".