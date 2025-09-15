Liga de Quito vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 1 de la Copa Libertadores, LDU Quito juega ante São Paulo el jueves 18 de septiembre. El duelo se disputa desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Casa Blanca.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2020, y Liga de Quito lo ganó por 4 a 2.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El árbitro seleccionado para el encuentro será Yael Falcón Pérez.

Fecha y rival de Liga de Quito en el próximo partido de la Copa Libertadores

Llave 1: vs São Paulo: 25 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de São Paulo en el próximo partido de la Copa Libertadores

Llave 1: vs Liga de Quito: 25 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)

: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)

: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)

: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)

: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)

: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto) Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)

Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)

: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril) Fase de Grupos : São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)

: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)

: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)

: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo) Fase de Grupos : São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)

: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo) Fase de Grupos : São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)

: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo) Octavos de Final : At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto)

: At. Nacional 0 vs São Paulo 0 (12 de agosto) Octavos de Final: São Paulo 1 vs At. Nacional 1 (4-3 en penales a favor de São Paulo) (19 de agosto)

Horario Liga de Quito y São Paulo, según país