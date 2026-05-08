Lesión muscular de Davies empaña esperanzas mundialistas de Canadá

Imagen de archivo del defensa canadiense del Bayern de Múnich Alphonso Davies durante un partido de Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen en el Allianz Arena, Múnich, Alemania.

El ​defensa del Bayern de Múnich Alphonso Davies estará de baja "varias semanas" ‌tras lesionarse el ‌tendón de la corva izquierdo durante el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, lo que supone un posible revés para los preparativos ​de Canadá ⁠de cara al Mundial.

Davies, que salió ‌como suplente en la segunda ⁠parte del partido contra ⁠el PSG el miércoles, ha sufrido varias lesiones musculares esta temporada y el equipo ⁠médico del Bayern confirmó el ​viernes que la temporada del ‌lateral con el club ‌había terminado prácticamente.

El canadiense sólo ha ⁠sido titular en seis partidos de la Bundesliga esta temporada y no ha completado los 90 minutos ​en un ‌partido desde febrero.

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Tras la eliminación del Bayern en las semifinales de la Liga de Campeones, al campeón alemán solo le quedan tres ⁠partidos esta temporada, incluida la final de la Copa contra el Stuttgart el 23 de mayo.

El momento no podría ser peor para Canadá, que será coanfitrión del Mundial a partir del 11 de junio. ‌El jugador de 25 años es el capitán de su selección, que comienza su andadura en la fase de grupos contra Bosnia el 12 de junio.

Los ‌problemas de lesiones de Davies se han acumulado esta temporada, ya que el defensa ‌ya se ⁠perdió los amistosos contra Islandia y Túnez en marzo debido ​a una distensión en el tendón de la corva.

Con información de Reuters