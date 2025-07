La edad y altura de Leandro Paredes: cuántos años tiene, cuánto mide y equipos en los que jugó

La altura de Leandro Paredes y los clubes por los que pasó.

Leandro Paredes está camino a ser el otro gran regreso del fútbol argentino junto al de Ángel Di María. Se trata de la posibilidad de que un jugador que estuvo en algunos de los mejores equipos de Europa vuelva a Boca Juniors, en un año difícil para el conjunto "Xeneize" después de quedar afuera rápidamente de la Copa Libertadores, donde quedó afuera en la fase 2 frente a Alianza Lima de Perú, y del Torneo Apertura del fútbol argentino en cuartos de final frente a Independiente.

El mediocampista llega de jugar en la Roma y tuvo una larga carrera en el fútbol europeo. En la Selección Argentina, por su parte, logró ser una pieza fundamental desde el comienzo del ciclo de Lionel Scaloni, donde conformó un tridente de mediocampistas de buen pie y quite junto a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. No obstante. luego alternó titularidad con suplencia ante el surgimiento de volantes como Enzo Fernández y Alexis Mac Alister, lo cual no le impidió ser campeón del mundo en 2022. Además, es bicampeón de América.

Cuántos años tiene, cuánto mide y en dónde jugó Leandro Paredes

En cuanto a sus datos personales, Paredes mide 1,82 metros y tiene 31 años. En primer lugar, jugó en Boca, donde realizó las divisiones inferiores y tan solo a los 16 años fue promovido a la Primera División del conjunto de La Ribera, donde llegó a ser del plantel de primera bajo la conducción de Claudio Borghi. En la temporada 2012-13, en el Torneo Inicial 2012, lograría continuidad y jugaría trece partidos, dentro de los cuales, frente a River Plate su equipo consiguió el empate 2 a 2 al final del agónico encuentro gracias a una jugada que él inició.

Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022.

Además, tendría un papel destacado en los clásicos frente a San Lorenzo de Almagro, donde convirtió 2 goles en la victoria del xeneize por 3 a 1 en condición de local, y Racing Club, en donde también conseguiría un doblete, uno de ellos con tiro libre, para cuyo festejo Paredes imitó el gesto del "Topo Gigio" de Juan Román Riquelme.

A mediados de 2013 fue vendido a Roma de Italia, donde comenzaría una larga carrera en el fútbol europeo. Después iría a préstamo al Chievo Verona para regresar a Roma. En 2015 fue cedido al Émpoli de Italia hasta regresar nuevamente al elenco romano. Después en 2017 firmaría contrato con Zenit de San Petersburgo, hasta que en 2019 pasó al PSG. Finalmente fue a la Juventus y volvería a la Roma, su último club hasta ahora en Europa.

Todos los equipos dónde jugó Paredes