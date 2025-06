Una figura de Las Leonas lloró en vivo por las Islas Malvinas: "Argentinas para siempre"

Agustina Gorzelany, figura de Las Leonas, se emocionó por las Islas Malvinas.

Una de las grandes figuras de Las Leonas, Agustina Gorzelany, se emocionó en vivo en la televisión luego de la victoria por 3-1 frente a Inglaterra, en el marco de la etapa final de la Pro League 2024-2025. La estrella de la Selección Argentina de hockey sobre césped le marcó dos goles a uno de los rivales tradicionales en cualquier deporte y, minutos después del triunfo, recordó entre lágrimas a su padre, excombatiente de la Guerra de Malvinas.

En plena entrevista al aire con ESPN, la defensora de 29 años lanzó tras el doblete a las británicas: "Mi dedicatoria es especial, a mi viejo y a todos los excombatientes que estuvieron en Malvinas... ¡Porque las Malvinas son argentinas, para siempre!". "Bueno, ya me largo a llorar. Se lo dedico a mi viejo, que es excombatiente de Malvinas, y hoy me escribe y me dice: ´Hace 43 años era uno de los días más difíciles para nosotros, era el día de la rendición, una de las noches más duras´", continuó la goleadora.

Al instante, Gorzelany remarcó desde Las Leonas: "Viejo, te amo. A toda mi familia, pero hoy en especial a vos porque me hacés llorar y me emocionás cada vez que hablamos de eso. Porque sos un orgullo para mí y para todo el país, así que te amo inmensamente y estos dos goles fueron para vos". La estrella de la Selección Argentina de hockey sobre césped completó: "Me lo remarcaba justamente porque, wow, qué momento importante para Argentina y justo nos toca jugar contra Inglaterra, así que se me puso la piel de gallina cuando me lo dijo. Ahora me emociono y se me pone la piel de gallina, así que una emoción plena".

¿Cuántos soldados argentinos participaron en la Guerra de Malvinas?

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Defensa de la Nación, son 23.683 los combatientes argentinos formaron parte del conflicto bélico. De este total, la distribución por fuerzas militares fue la siguiente:

Armada Argentina: 10.600 soldados.

Ejército Argentino: 10.300 soldados.

Fuerza Aérea Argentina: 2.400 soldados.

Gendarmería Nacional y Prefectura Naval: 200 soldados en total.

Muchos de estos combatientes eran soldados conscriptos de entre 18 y 20 años, que tenían domicilio en su mayoría en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Corrientes.

¿Cuántos soldados argentinos murieron en la Guerra de Malvinas?

El conflicto dejó un saldo de 649 combatientes argentinos muertos y 255 soldados británicos fallecidos. En cuanto a las bajas argentinas, la mayoría pertenecía a la Armada, con un total de 391 muertos, de los cuales 323 fallecieron en el hundimiento del crucero General Belgrano.

Desde 2012, el Plan de Proyecto Humanitario (PPH) permitió identificar los restos de 121 soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin. Este proceso fue llevado a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Cruz Roja Internacional.

El fixture de Las Leonas en la etapa final de la Pro League 2025

Sábado 7 de junio: ​Las Leonas 6-0 España.

Domingo 8 de junio: Las Leonas 2-0 España.

Sábado 14 de junio: Las Leonas 3-1 Inglaterra.

Domingo 15 de junio: Las Leonas vs. Inglaterra (11.30 horas).

Martes 17 de junio: Las Leonas vs. India (11:30 hs).

Miércoles 18 de junio: Las Leonas vs. India (11:30 hs).

Sábado 21 de junio: Las Leonas vs. China (9 hs).

Domingo 22 de junio: Las Leonas vs. China (11 hs).

*Todos los horarios corresponden a Argentina.

