Larin salta del banco y marca para que Canadá empate 1-1 con Bosnia en su debut mundialista

El delantero Cyle Larin salió del banquillo el viernes para marcar el 1-1 de Canadá en su debut en el Mundial ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo B, en un partido que fue dominado por el local pero que durante mucho tiempo pareció que terminaría en derrota para los coanfitriones del torneo.
Bosnia se adelantó en el minuto 21 cuando Jovo Lukic conectó de cabeza tras otro cabezazo de un compañero a la salida de un tiro de esquina para enviar el balón a la red desde corta distancia en el que fue su primer gol como internacional.
Canadá intentó alcanzar el empate, aunque sin demasiadas ideas, y debería haber igualado por intermedio de Richie Laryea en el minuto 53, pero el bosnio Sead Kolasinac desvió milagrosamente su disparo al travesaño, y el peligro pasó.
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El local siguió atacando sin descanso, pero a pesar de crear numerosas ocasiones, le faltó precisión en la definición, mientras que Bosnia se metía cada vez más atrás y trataba de lastimar de contraataque o a través de centros al área.
Pero Larin entró desde el banquillo en el minuto 76 y tuvo un impacto inmediato. Tres minutos después recibió un pase dentro del área, giró para superar a un rival y sacó un remate que dejó el marcador 1-1, desatando la euforia de los hinchas y permitiendo a su equipo sacar un valioso punto.
Con información de Reuters