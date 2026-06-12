Larin salta del banco y marca para que Canadá empate 1-1 con Bosnia en su debut mundialista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá - Bosnia y Herzegovina

El delantero Cyle Larin salió del banquillo el viernes para marcar ‌el 1-1 ‌de Canadá en su debut en el Mundial ante Bosnia y Herzegovina por el Grupo B, en un partido que fue dominado por el local pero que durante mucho tiempo pareció ​que terminaría ⁠en derrota para los coanfitriones del ‌torneo.

Bosnia se adelantó en el ⁠minuto 21 cuando ⁠Jovo Lukic conectó de cabeza tras otro cabezazo de un compañero a la salida ⁠de un tiro de esquina ​para enviar el balón ‌a la red desde ‌corta distancia en el que fue ⁠su primer gol como internacional.

Canadá intentó alcanzar el empate, aunque sin demasiadas ideas, y debería haber igualado por ​intermedio ‌de Richie Laryea en el minuto 53, pero el bosnio Sead Kolasinac desvió milagrosamente su disparo al travesaño, y el peligro ⁠pasó.

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El local siguió atacando sin descanso, pero a pesar de crear numerosas ocasiones, le faltó precisión en la definición, mientras que Bosnia se metía cada vez más atrás y trataba de lastimar de ‌contraataque o a través de centros al área.

Pero Larin entró desde el banquillo en el minuto 76 y tuvo un impacto inmediato. Tres minutos después ‌recibió un pase dentro del área, giró para superar a un rival y sacó ‌un ⁠remate que dejó el marcador 1-1, desatando la euforia de ​los hinchas y permitiendo a su equipo sacar un valioso punto.

Con información de Reuters