Lamouchi dice que Túnez debe corregir sus errores tras la goleada ante Suecia

El seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, dijo que su equipo fue castigado por una serie de errores costosos en la derrota 5-1 del domingo ante Suecia, y advirtió que fallos de ese tipo podrían resultar fatales para sus opciones en el Mundial.
• "Es una derrota difícil. Es dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es, sin duda, difícil", dijo Lamouchi en la rueda de prensa posterior al partido.
• Lamouchi dijo que Túnez conocía la amenaza que representaban los delanteros suecos, pero no logró contenerla. "Con jugadores de clase mundial como los dos delanteros suecos, es algo de lo que no te recuperas".
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• Señaló repetidamente los errores individuales como la principal razón de la dura derrota. "Cometimos demasiados errores", afirmó.
• Lamouchi dijo que sintió que Túnez había mostrado señales de mejora tras el descanso antes de que nuevos errores descarrilaran sus esperanzas de remontada.
• Túnez enfrentará a Japón y Países Bajos en sus próximos partidos del Grupo F, y Lamouchi dijo que a su equipo no le queda otra opción que reaccionar. "Tenemos nuestro orgullo. Tenemos que reaccionar. Tenemos que ofrecer una imagen mejor".
Con información de Reuters