Lamouchi dice que Túnez debe corregir sus errores tras la goleada ante Suecia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. El entrenador de Túnez, Sabri Lamouchi

El seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, dijo que ‌su equipo ‌fue castigado por una serie de errores costosos en la derrota 5-1 del domingo ante Suecia, y advirtió que fallos de ese tipo podrían resultar ​fatales para ⁠sus opciones en el ‌Mundial.

• "Es una derrota difícil. ⁠Es dolorosa. Empezar la ⁠competición con una derrota tan dura es, sin duda, difícil", dijo ⁠Lamouchi en la rueda ​de prensa posterior al ‌partido.

• Lamouchi dijo ‌que Túnez conocía la amenaza ⁠que representaban los delanteros suecos, pero no logró contenerla. "Con jugadores de clase mundial como ​los dos ‌delanteros suecos, es algo de lo que no te recuperas".

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• Señaló repetidamente los errores individuales como la ⁠principal razón de la dura derrota. "Cometimos demasiados errores", afirmó.

• Lamouchi dijo que sintió que Túnez había mostrado señales de mejora tras el descanso antes de que nuevos ‌errores descarrilaran sus esperanzas de remontada.

• Túnez enfrentará a Japón y Países Bajos en sus próximos partidos del Grupo F, y Lamouchi ‌dijo que a su equipo no le queda otra opción que ‌reaccionar. "Tenemos nuestro ⁠orgullo. Tenemos que reaccionar. Tenemos que ofrecer una ​imagen mejor".

Con información de Reuters