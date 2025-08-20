Quién es Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal: su historia de vida

Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal.

Lamine Yamal cuenta con una historia familiar especial. Un origen que se repite cada vez más en los jugadores que forman parte de los seleccionados europeos, donde la inmigración se volvió un factor clave en la conformación de los equipos. En el caso del futbolista surgido de "La Masía" del Barcelona de España, como hijo de un hombre nacido en Marruecos y de una madre de Guinea-Ecuatorial.

Sheila Ebana es la mamá de Yamal. Una mujer de perfil bajo, que acompañó a su hijo siempre desde su concepción, al ser madre cuando tenía tan solo 16 años de quien fue su primer hijo. Y con la llegada a la fama de su hijo, al convertirse en figura del equipo "Culé" y ganar la Eurocopa 2024 con la Selección de España, ganó mayor visibilidad en las redes sociales y el cariño de la gente por su autenticidad.

Quién es Sheila Ebana, la mamá de Lamine Yamal

Sheila Ebana con su hijo Lamine Yamal en una entrega de premios.

En cuanto a su origen, Ebana nació en Bata, Guinea Ecuatorial, y emigró a España siendo aún adolescente. En Cataluña comenzó una nueva vida, marcada desde el inicio por la resiliencia por ser mamá muy joven junto a Mounir Nasraoui, quien tenía 21 años cuando fue papá. Con un Lamine Yamal que tenía solo 3 años, la pareja decidió separarse, aunque ambos se quedaron en España.

Trabajó en lo que pudo, al tener empleo como camarera en un McDonald’s de Mataró, y más tarde se trasladó a Granollers, donde su hijo empezaba a despuntar en el CF La Torreta. Una mudanza que también priorizaba su futur futbolístico. En Instagram la mamá de Lamine supera los 200.000 seguidores, y en TikTok ronda el millón y medio. En los videos muestra videos de su intimidad.

La relación de Yamal con su madre

"Tengo buen recuerdo de mi infancia. Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. Yo a lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero mi madre hacía que yo no viera nada, solo lo bonito", relata Lamine Yamal, quien sostuvo su mamá "manda más que su representante", y sigue teniendo un peso muy importante en su vida.

Los títulos de Yamal como jugador

Con Barcelona

La Liga de España: 2022/23 y 2024/25.

Supercopa de España: 2025.

Copa del Rey: 2024/25.

Con la Selección de España