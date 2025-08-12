Quién es la ex novia de Lamine Yamal: las fotos de Fátima Vázquez.

La vida privada de Lamine Yamal, uno de los talentos más prometedores del FC. Barcelona y de la selección española, siempre ha generado interés. Con apenas 18 años, su carrera ya lo posiciona como una figura clave del fútbol internacional, pero también ha sido noticia por sus relaciones sentimentales. Entre ellas, una de las más comentadas fue la que mantuvo con Fátima Vázquez, cuya identidad y fotografías circularon ampliamente en redes sociales.

"Fati" Vázquez, azafata e influencer española, es conocida no solo por su presencia en el mundo digital, sino también por haber sido vinculada sentimentalmente con el joven delantero. Las imágenes de ambos en Italia y las publicaciones en redes sociales que mostraban lugares idénticos alimentaron la curiosidad del público y terminaron por instalar su nombre en la prensa de espectáculos, sobre todo por la diferencia de 20 años que los separa.

Quién es Fati Vázquez, la ex novia de Lamine Yamal

Nacida en España y con una carrera como tripulante de cabina, Fátima Vázquez ha cultivado un perfil activo en redes sociales, donde comparte viajes, experiencias y momentos de su vida personal. Su imagen pública combina su faceta profesional con la de creadora de contenido, lo que le ha permitido sumar miles de seguidores.

Lamine Yamal tuvo un romance polémico con Fátima Vázquez

La relación con Yamal llamó la atención por la diferencia de edad, ella tiene 29 años y él es 12 años menor, algo que generó intensos debates en Internet. Más allá de la polémica, la exposición mediática situó a Vázquez en el centro de las miradas, lo que tuvo repercusiones tanto positivas como negativas para su vida personal.

Fátima Vázquez vacacionó junto a Lamine Yamal en Italia.

En ese contexto, Fátima declaró públicamente haber recibido mensajes hostiles e incluso amenazas, las cuales denunció y documentó. En las redes sociales, expresó que prefería enfocarse en “vivir con propósito, seguir creciendo y rodearse de luz” pese a la ola de críticas recibidas.

Fátima Vázquez es una influencer 12 años mayor que Lamine Yamal.

Cómo se conocieron Yamal y Fati Vázquez

El vínculo entre Lamine y Fátima se habría iniciado tras coincidir en un evento en España. A partir de ese momento comenzaron a interactuar en redes sociales, generando las primeras especulaciones entre los seguidores del jugador y la influencer.

Posteriormente, coincidieron en un viaje a la isla de Pantelleria, en Italia. Allí fueron fotografiados juntos, lo que confirmó que mantenían una relación cercana. Las imágenes los mostraban paseando en moto de agua y disfrutando del paisaje mediterráneo. De todas formas, esta relación sería tema del pasado y hoy Yamal estaría empezando una nueva relación con nadie menos que Nicki Nicole.