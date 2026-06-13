La Tartan Army escocesa vive el "viaje de su vida" en Boston tras 28 años sin Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Haití vs Escocia - Previa

Por William Schomberg, Eric Cox ​y Martyn Herman

BOSTON, 12 jun (Reuters) - La bulliciosa Tartan Army de aficionados de Escocia se congregó el viernes en el centro de Boston, y ‌los seguidores aseguraron no tener ‌reparos en gastar miles de dólares para ver el regreso de su selección a un Mundial tras 28 años de ausencia.

"Me he gastado la herencia de los niños", bromeó Willie Dowie, de 61 años, mientras tomaba una cerveza tras interpretar a todo pulmón "Flower of Scotland" con su gaita ante otros aficionados en el pub irlandés Dubliner, cerca del paseo marítimo de la ciudad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dowie —que emigró de ​Escocia a Australia hace ⁠42 años— y su esposa Caroline llegaron a Boston el jueves tras ‌un viaje de 30 horas desde Adelaida, antes del partido inaugural ⁠de Escocia en el torneo contra Haití ⁠el sábado.

La pareja pagó 4.000 dólares por cuatro entradas para ver los dos primeros partidos de la selección en un Mundial desde 1998, pero afirmaron que los ⁠elevados precios —sumados a los billetes de avión y los gastos de ​alojamiento— merecían la pena.

"Este es el viaje de nuestra ‌vida", dijo Caroline, de 58 años. "Si esperamos ‌otros 28 años, ya habremos muerto".

Un grupo de aficionados más jóvenes dijo ⁠que todos habían nacido en 1999, un año después de la última vez que Escocia jugó en el mayor evento del fútbol mundial.

"No sé si volverá a pasar, así que teníamos que venir", dijo Mark Kelly, de East ​Kilbride, cerca de ‌Glasgow, quien pagó 450 dólares por su entrada para ver el partido del sábado.

Gail Nicholl voló a Boston desde Edimburgo, pero dijo que no tenía planes de asistir a ningún partido, y que prefería unirse simplemente a las celebraciones.

"La Tartan Army es conocida por divertirse", ⁠dijo. "Es la camaradería. Todos cuidan de todos. Es fabuloso. Es una gran familia".

Martin Riddell, miembro veterano de la Tartan Army, dijo que los escoceses —a pesar de los cánticos a todo volumen y el consumo excesivo de alcohol— siempre están decididos a ganarse a sus anfitriones.

“Como ejército, no hay nada que temer: diría que es el mayor ejército de mantenimiento de la paz del mundo”, dijo Riddell, presidente de la ‌Asociación de Clubes de la Tartan Army.

Muchos aficionados escoceses rebosan confianza en que su equipo pasará a las eliminatorias de un Mundial por primera vez en la historia.

Bajo el nuevo formato ampliado de la competición, una victoria el sábado contra Haití —que ocupa un modesto puesto 83 en la clasificación mundial de la FIFA— contribuiría en ‌gran medida a hacer realidad ese sueño, pese a que en los otros partidos del Grupo C le esperan rivales más duros como Marruecos y Brasil.

El veterano aficionado ‌Sandy Willson cruza los ⁠dedos para tener más suerte que cuando viajó con la Tartan Army a Francia en 1998 y a España en 1982, ​aunque la decepción sufrida en ambos torneos le ha enseñado a moderar sus esperanzas.

"Si tus expectativas son bajas, nunca te decepcionas", dijo. "Simplemente iremos y nos lo pasaremos en grande".

(Texto de William SchombergEdición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)