La férrea defensa de Ecuador se medirá con el potente ataque de Costa de Marfil

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - Grupo A - Ecuador vs Senegal - Estadio Internacional Khalifa, Doha, Qatar - 29 de noviembre de 2022. Moisés Caicedo, de Ecuador, celebra el primer gol

​La sólida defensa de Ecuador se pondrá a prueba en su primer partido del Grupo E del Mundial, el domingo ‌contra Costa de Marfil en ‌el Estadio Filadelfia, donde los sudamericanos intentarán ampliar su racha invicta a 20 partidos.

La última derrota de Ecuador se produjo ante Brasil en Curitiba en septiembre de 2024, en las primeras fases de la clasificación para el Mundial, y solo ha encajado seis goles durante esa racha, cinco de ellos en partidos amistosos.

Terminaron segundos en la ​fase de clasificación ⁠sudamericana y se clasificaron para el Mundial por quinta vez, todas ‌ellas desde su debut en 2002.

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Los marfileños fueron aún ⁠más sólidos en defensa, ya que ⁠completaron sus 10 partidos de clasificación sin encajar ni un solo gol, pero la calidad de los rivales a los que se enfrentaron ⁠fue inferior a la de los equipos contra los que ​tuvo que jugar Ecuador.

Desde que se aseguró una ‌plaza en el torneo que se ‌disputa en Canadá, México y Estados Unidos, la selección africana ⁠ha impresionado con cómodas victorias en los partidos de preparación contra Corea del Sur y Escocia en marzo, y con un triunfo por 2-1 a domicilio contra Francia en Nantes la semana pasada.

Se ​espera que ‌la línea de ataque marfileña, con el joven Yan Diomande al frente y el apoyo de Simon Adingra y Amad Diallo por las bandas, ponga a prueba al máximo la férrea defensa de Ecuador y ofrezca un enfrentamiento emocionante.

El ⁠ataque marfileño se ha visto reforzado tras el cambio de nacionalidad de los exinternacionales juveniles franceses Ange-Yoan Bonny y Elye Wahi, que se han incorporado recientemente a la convocatoria.

Se enfrentarán a una experimentada defensa ecuatoriana, que cuenta con Willian Pacho, quien fue el pilar de la zaga del Paris Saint-Germain en su triunfo de la Liga de Campeones ante el ‌Arsenal, en el que Piero Hincapié jugó los 120 minutos como lateral izquierdo.

Delante de esa defensa se sitúa Moisés Caicedo, del Chelsea, a quien muchos consideran el mejor mediocampista defensivo del mundo, y quizá no sea difícil entender por qué Ecuador logró mantener su portería a cero en ‌13 de los 18 partidos de clasificación sudamericanos para el Mundial.

Con Alemania como favorita en su grupo, este partido podría decidir el segundo puesto, aunque ‌tanto Ecuador como ⁠Costa de Marfil tienen ambiciones más elevadas.

Ecuador solo ha superado la fase de grupos en una ocasión, mientras ​que los marfileños, que regresan al Mundial por primera vez desde 2014, nunca han llegado a las eliminatorias.

Con información de Reuters