La defensa de Brasil sigue siendo una incógnita tras la baja de Wesley

Brasil, pentacampeón del mundo, juega su primer partido del ‌Mundial contra Marruecos ‌el sábado, pero hay pocas pistas sobre cómo Carlo Ancelotti resolverá los problemas defensivos a los que se enfrentan.

Irónicamente, para un equipo históricamente reconocido por su talento ofensivo, la defensa de Brasil fue el tema principal de conversación ​durante la ⁠conferencia de prensa del martes.

Brasil ha perdido a ‌su lateral derecho titular, Wesley, quien ⁠quedó descartado tras sufrir ⁠una lesión muscular en el muslo durante el partido amistoso del sábado pasado contra Egipto.

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Los posibles ⁠sustitutos —Roger Ibáñez o Danilo— no han estado ​jugando con regularidad en esa ‌posición últimamente, ya que ambos ‌se desempeñan actualmente más como defensas centrales ⁠o laterales.

"Estamos trabajando duro para llegar al partido en la mejor forma posible. Eso es todo lo que puedo decirles”, dijo Ibáñez ​a los ‌periodistas en el hotel de Brasil en Basking Ridge, Nueva Jersey.

“Si les digo algo más, me meto en problemas”, añadió cuando se le preguntó si esperaba ⁠ser titular y, de ser así, si sería como lateral derecho o en una posición más central.

Ancelotti optó por no convocar a un lateral derecho especialista para sustituir a Wesley, y en su lugar llamó al centrocampista del Atalanta, Ederson.

Ibáñez, que ‌juega en el Al-Ahli de Arabia Saudita, dijo que Ancelotti aún no había mantenido conversaciones específicas con él ni con Danilo sobre la situación, lo que sugiere que todavía no se ha ‌tomado una decisión final.

Sin embargo, añadió que su propio estilo es más defensivo que el de Wesley, ‌y que ⁠el defensa lesionado representa una mayor amenaza ofensiva por la banda.

Ancelotti también ​podría optar por utilizar a un centrocampista como lateral derecho.

Con información de Reuters