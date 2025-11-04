Video: el gol de Julián Álvarez para la victoria parcial del Atlético de Madrid en Champions League

Otro gol de Julián: Atlético de Madrid le gana 1 a 0 al Union Saint-Gilloise en Champions League.

Julián Álvarez volvió a anotar un gol para el Atlético de Madrid en Champions League: a los 39 minutos del primer tiempo en el duelo frente a Union Saint-Gilloise, el delantero de la Selección Argentina adelantó al 'Colchonero' en el Riyadh Air Metropolitano. Después de una gran acción individual de su compatriota Giuliano Simeone, la 'Araña' controló adentro del área y definió con potencia ante la salida del arquero Kjell Scherpen. Con esta anotación, su segunda en esta edición del certamen de clubes europeo, los dirigidos por Diego Simeone alcanzan la línea de seis unidades y se meten en los puestos de playoffs para la fase eliminatoria.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise?

El partido entre Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 4 de noviembre de 2025, a partir de las 17:00 horas de Argentina en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Espen Andreas Eskas.

Noticia en desarrollo...